Le temps est beau, le ciel est bleu et le Québec revêt des allures de printemps... pour le moment. La vague de chaleur qui le balaie fera bientôt place à de la pluie jusqu'à ce que l'hiver reprenne ses droits, dans les heures qui sépareront mercredi de jeudi.

Cette vague de chaleur hivernale peu commune touche à peu près tout le Québec.

Par exemple, à Montréal, Environnement Canada prévoit que la douceur et la pluie seront prédominantes mardi et mercredi : Cela favorisera la fonte rapide du couvert neigeux s'il est existant .

L'accumulation d'eau pourrait être significative à certains endroits.

La région métropolitaine devrait battre sans peine le record quotidien de chaleur de 10,9 degrés Celsius qui avait été enregistré en l'an 2000, affirme Véronique Mayrand, chroniqueuse météo à Tout un matin sur ICI Première. De fait, Environnement Canada prévoit qu'il fera 12 degrés en début de soirée.

Comme en témoigne le tableau de bord climatique de CBC (Nouvelle fenêtre), les températures des 30 derniers jours ont été extrêmement chaudes par rapport à la moyenne historique.

Ce redoux s'accompagne d'un système qui amènera de 30 à 40 mm de pluie, ce qui est généralement plus fréquent en avril qu'à la fin de février.

Pendant ce temps, les régions de Gatineau et du Témiscamingue pourraient avoir de l'orage et même des coups de foudre : Ça se peut, un orage en hiver, mais c'est vraiment pas habituel , commente Véronique Mayrand.

En Mauricie et au Centre-du-Québec, des températures plus clémentes que d’habitude sont attendues mardi. Les températures se situeront entre 10 et 15 degrés Celsius au-dessus de la normale.

Du temps violent est à craindre aux États-Unis près de la frontière canadienne, mais on a quand même étalé le risque jusqu'à Windsor , dans le sud ontarien, précise Véronique Mayrand.

Cette vague de chaleur tire son origine du centre des États-Unis; au Texas, par exemple, il a fait jusqu'à 35 degrés lundi, dit Mme Mayrand.

Mon pays, c'est encore l'hiver

Mais entre mercredi après-midi et jeudi matin, l'hiver fera un retour brutal. Environnement Canada prévoit qu'un vigoureux front froid traversera l'ouest, le sud et le centre du Québec. Au passage de ce front, la pluie se changera en neige et des vents forts d'ouest se lèveront.

De plus, les températures chuteront drastiquement, ce qui entraînera le gel rapide de l'eau au sol , prédit Environnement Canada. Par conséquent, la chaussée pourrait se transformer en patinoire, ce qui compliquerait les déplacements.

Ouvrir en mode plein écran Pendant que le centre du pays et les provinces maritimes connaissent un redoux inhabituel, la Saskatchewan fait l'objet d'un avertissement de froid extrême. À Saskatoon, lundi, une tempête rendait les conditions difficiles. Photo : La Presse canadienne / Heywood Yu

Des effets possibles sur les sols et les cours d'eau

Cette météo en dents de scie n'est pas sans conséquence : le temps chaud et la faible quantité de neige reçue pourraient affecter les sols et les cours d'eau pour les prochains mois.

Les prévisions, avec de faibles quantités de neige comme ça, c'est presque assuré que l'été, les débits d'eau dans les cours d'eau seront plus faibles que d'habitude. On n'est pas à l'abri d'une tempête de neige importante dans les prochaines semaines, ce qui pourrait aider à donner un certain répit , explique le professeur associé à la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke, Robert Leconte.

Certaines municipalités pourraient se retrouver avec une pénurie d'eau potable si les niveaux des cours d'eau sont trop bas.

La saison des feux de forêt pourrait aussi débuter plus tôt.