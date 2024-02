Des records de chaleur pourraient être battus en Mauricie

Des températures plus clémentes que d’habitude sont attendues aujourd’hui en Mauricie et au Centre-du-Québec. Les températures se situeront entre 10 et 15 degrés Celsius au-dessus de la normale.

Dans le sud et le centre de la Mauricie, il fera jusqu’à 11 degrés Celsius et 12 à La Tuque, alors que le mercure devrait grimper jusqu’à 10 degrés Celsius à Drummondville et aux alentours.

Des records pourraient être battus en Mauricie, selon le Tableau de bord climatique élaboré par Radio-Canada/CBC.

Possibilité de records Shawinigan : On prévoit qu’il fera 11 °C à 19 h HNE. Le précédent record est de 8.3 °C en 1908.

Louiseville : On prévoit qu’il fera 11 °C à 19 h HNE. Le précédent record est de 9.3 °C en 2000.

La Tuque : On prévoit qu’il fera 12 °C à 16 h HNE. Le précédent record est de 7.2 °C en 1966.

Parent : On prévoit qu’il fera 10 °C à 16 h HNE. Le précédent record est de 8.8 °C en 2000.

Des records pourraient aussi être battus à Trois-Rivières et à Nicolet. Source : Tableau de bord climatique (Nouvelle fenêtre)

Des averses sont prévues durant la nuit ainsi que dans la journée de mercredi, selon Environnement Canada.

Retour du froid, momentanément

Les températures plus chaudes se poursuivront mercredi, mais le scénario changera durant la nuit.

Cette dépression-là va nous donner un vigoureux front froid qui va chasser très rapidement la masse d'air doux. Les températures vont chuter drastiquement dans la nuit de mercredi à jeudi et les températures vont plonger à -13, donc ça va causer un gel soudain , explique la météorologue d’Environnement Canada Michèle Fleury.

Le début du mois de mars, qui rime avec la semaine de relâche pour plusieurs enfants, ressemblera davantage au printemps qu’à l’hiver.

Dès la fin de semaine prochaine, on remonte à nouveau à des températures douces au-dessus de 0 et ça va demeurer comme ça toute la semaine prochaine au moins , affirme la météorologue Michèle Fleury.

Elle s’attend aussi à ce que les températures du mois de mars se situent au-dessus des normales de saison.

Avec une entrevue réalisée à l’émission En direct