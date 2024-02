Une forte tempête de pluie et de vent frappera une bonne partie des Maritimes mercredi

Une importante tempête de pluie abondante et de vent fort doit s’abattre sur la majeure partie du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse de mercredi à jeudi, selon le bulletin spécial émis par Environnement Canada mardi matin.

Au Nouveau-Brunswick, de 30 à 60 millimètres de pluie devraient tomber dans le centre et l’est et de 70 à 100 millimètres sont prévus dans le sud. Les régions de l’extrême nord devraient être épargnées.

La tempête de pluie et de vent pourrait provoquer des pannes électriques à certains endroits. Photo : La Presse canadienne / Stephen MacGillivray

Des quantités plus importantes de pluie sont possibles par endroit, surtout le long de la baie de Fundy, précise l’avertissement.

Des rafales maximales provenant du sud de 70 à 90 km/h sont attendues. Pour la côte de Fundy, les vents pourraient dépasser 100 km/h.

Ces conditions météorologiques devraient durer de mercredi matin jusqu'à la mi-journée de jeudi.

Pluie et vent en Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, d'importantes quantités de pluie et des vents forts sont aussi attendus dans la péninsule.

Environnement Canada parle de quantité totale de pluie de 30 à 50 mm, avec une pointe atteignant 60 mm par endroits près de la région de trois comtés.

La rue Townsend à Sydney, en Nouvelle-Écosse, a été inondée jeudi lors d'une tempête en décembre. Photo : Radio-Canada / Matthew Moore

Des rafales maximales devraient également souffler du sud de 70 à 90 km/h, ainsi que près de 100 km/h sur les côtes faisant face à l'ouest.

Le Cap-Breton devrait être épargné par la tempête.

Ces conditions devraient durer de tard mercredi jusqu'à jeudi.

À surveiller de près

Le sol gelé a une capacité réduite à absorber cette pluie, prévient Environnement Canada.

L’organisme fédéral fait remarquer que des événements semblables par le passé ont occasionné des retards lors des déplacements et des conditions routières dangereuses, ainsi que de l'érosion de l'accotement des routes et des routes emportées par les eaux.

Une importante fonte des neiges et beaucoup de ruissellement pourraient se produire, ajoute-t-on dans le bulletin météorologique spécial. Il est important de bien dégager la glace et les autres débris des collecteurs d'eau pluviale et des gouttières.

Des inondations pourraient survenir par endroits dans les basses terres. Des pannes d'électricité sont possibles.

Par la suite, les températures devraient chuter rapidement en dessous du point de congélation jeudi.