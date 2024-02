Le salaire minimum passe à 17,40 $ l’heure en Colombie-Britannique

À partir du 1er juin, les 130 000 Britanno-Colombiens payés au salaire minimum toucheront 17,40 $, une augmentation de 65 cents l’heure.

Le ministre du Travail, Harry Bains en a fait l’annonce lundi, ajoutant qu’à l’avenir les augmentations seront indexées à l’inflation chaque année.

Ce groupe de travailleurs, dont 62 % sont des femmes et dont la moitié sont employés par de grandes entreprises, aura donc un pouvoir d’achat un peu plus élevé, selon le gouvernement provincial.

Le nouveau salaire minimum représente une augmentation de 3,9 % par rapport à celui de l’année précédente, qui était de 16,75 $.

Avec l’indexation, les prochaines hausses de salaire minimum suivront l’inflation d’année en année.

Le ministre du Travail justifie l’indexation par le besoin de certitude des entreprises : Historiquement, les augmentations de salaire minimum étaient imprévisibles. Il y avait plusieurs années d’immobilité suivies par des bonds importants, ce qui était à la fois difficile pour les employés et les employeurs .

Par exemple, de 2001 à 2010, le salaire minimum était de 8,00 $ l’heure.

Harry Bains promet que les salaires ne baisseront pas, dans le cas d’une déflation.

L'opposition préférerait une baisse des impôts

La Chambre de commerce de Surrey a critiqué la décision du gouvernement, estimant qu’une indexation du salaire minimum va plutôt plonger les entreprises dans l’incertitude.

L’inflation elle-même est imprévisible de mois en mois alors que cette annonce va plutôt augmenter l’incertitude, nous faisons face à une tempête parfaite , affirme Anita Huberman, présidente de la Chambre de commerce.

Dans l’opposition officielle, chez BC United, d’aucuns affirment qu’il faudrait plutôt supprimer certaines taxes et certains impôts pour aider les plus démunis avec le coût de la vie. Les gens peinent à rejoindre les deux bouts avec 32 nouvelles augmentations de taxes et d'impôts, des taxes coercitives sur le carburant et la taxe sur le carbone , dénonce Shirley Bond, députée de Prince George.

Pour Julien Picault, professeur en économie à l'Université de la Colombie-Britannique dans l'Okanagan, le gouvernement tente de répondre à tout le monde sans trop prendre parti avec cette hausse.

On coupe la poire en deux en voulant s'assurer que le pouvoir d’achat des gens au plus bas salaire ne s’érode pas, mais d’un autre côté, on ne va pas le faire trop augmenter non plus, car on doit prendre en compte les entreprises qui ont déjà du mal avec l'inflation , soutient-il.

La hausse de cette année est moins importante que celle de 2023, qui était de 6,9 %, mais Julien Picault précise que ces changements reflètent le ralentissement de l’inflation, car le but de l’augmentation du salaire minimum est de permettre aux travailleurs concernés de reconquérir un peu de pouvoir d’achat.