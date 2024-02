LPHF : du renfort québécois pour Ottawa après une première moitié de saison difficile

Un samedi, elle célébrait la fête de sa grand-mère à la maison. Le suivant, elle disputait son premier match dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF). La dernière semaine de Rosalie Demers a été haute en émotions.

J’étais un peu bouche bée, je ne m’y attendais vraiment pas , a raconté celle qui a signé un contrat d’un an avec la formation d’Ottawa. La dernière semaine a passé tellement vite et tellement lentement en même temps.

Après avoir reçu le coup de fil du directeur général Michael Hirshfeld, la native de Blainville n’a eu que quelques heures pour faire une valise avant de rejoindre l’équipe dans la capitale canadienne, juste avant son départ pour Boston.

L’attaquante de 23 ans faisait partie des joueuses de réserve depuis le début de la saison. Elle s’entraînait avec le club une ou deux fois par semaine. L’équipe a choisi de libérer Mikyla Grant-Mentis, ce qui a ouvert la porte à la native de Blainville.

Ça fait du bien de retrouver un groupe, c’est ce qui me manquait le plus.

Après avoir observé l’équipe lors de ses deux rencontres à Boston, elle a finalement été lancée dans la mêlée samedi dernier, à l’Auditorium de Verdun, devant sa famille et ses amis. Il s’agissait du premier match en deux mois pour Demers, qui a avoué avoir été anxieuse avant la rencontre.

Nous lui avons demandé de foncer vers le filet et c’est ce qu’elle a fait dès sa première présence. J’aime beaucoup ça, c’est génial. C’est ce que tu as avec Rosie : un super humain avec une énergie qui attire les autres et une grande travaillante , a précisé l’entraîneuse-chef, Carla MacLeod.

Carla MacLeod est aux commandes de l'équipe d'Ottawa. (Photo d'archives)

Ils avaient besoin d’un peu plus d’énergie et de nouveauté aussi , a remarqué la joueuse, qui assistait aux parties locales, mais dans les estrades. Elle a pu constater certains problèmes d’Ottawa, la dernière équipe du classement de la LPHF à la mi-saison.

Repartir sur de nouvelles bases

La troupe de MacLeod n’a pas connu la première moitié de saison espérée. Elle n’a remporté que trois de ses 12 parties, perdant notamment quatre matchs en prolongation, un sommet dans la LPHF . Les Ottaviennes sont à cinq points d’une place en séries éliminatoires.

Nous sommes proches, mais nous ne gagnons pas. Nous sommes extrêmement concentrées en ce moment, nous avons des rencontres d’équipe. Nous voulons changer la situation , a expliqué Daryl Watts, la deuxième étoile de la semaine du circuit avec ses deux buts et deux mentions d’assistance.

Daryl Watts a été nommée deuxième étoile de la semaine dans la LPHF (Photo d'archives)

Sept des neuf revers d’Ottawa ont été décidés par un seul but, une réalité parfois difficile à avaler pour les joueuses.

C’est une chose d’être déclassé par l’autre équipe et de perdre, mais quand tu es confiante dans ton jeu, que tu passes si près et que les choses ont juste l’air d’être contre toi, c’est une autre sorte de frustration , a élaboré Emily Clark, une des vétéranes de l’équipe.

Originaire de Saskatoon, Emily Clark est l'une des premières joueuses à avoir signé un contrat avec l'équipe d'Ottawa. (Photo d'archives)

Elle et ses coéquipières ont tenu une rencontre avec les entraîneurs lundi, avant le début de l’entraînement. Une occasion de se dire nos quatre vérités , selon Demers, qui souligne que les joueuses continuent de former un ensemble soudé. Elles auront l’occasion de repartir sur de nouvelles bases mercredi, alors qu’elles accueillent New York, à la Place TD.

C’est l’occasion de transformer les paroles en action.

MacLeod assure que tous les aspects ont été étudiés afin de donner un avantage compétitif à son groupe, y compris ses propres décisions, comme celle d’utiliser Emerance Maschmeyer devant le filet pour tous les matchs d’Ottawa depuis le début de la saison.