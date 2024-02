Gazifère organise des consultations publiques cette semaine à Gatineau afin de présenter son projet de 7,3 millions de dollars. Différentes variantes du tracé d’une distance maximale de 22 km ont notamment été expliquées à des citoyens, lundi soir, au Carrefour culturel Estacade de Buckingham.

La conduite en acier de 250 mm de diamètre permettrait la distribution d’hydrogène entre le point de production de Buckingham vers deux sites d’utilisation dans les secteurs de Masson-Angers et de l’aéroport de Gatineau. Elle pourrait longer notamment des artères municipales et des rues latérales.

Les travaux de construction sont prévus l’an prochain. Une mise en service est ciblée en 2026.

Plus tôt en février, Gazifère avait obtenu 3,3 millions du gouvernement du Canada pour ce projet de combustibles propres. Cet investissement doit permettre à la société de réaliser une étude pour évaluer l’aménagement d’un électrolyseur qui aiderait à décarboner le réseau de distribution de gaz naturel en Outaouais en y injectant de l’hydrogène bas carbone.

Nous travaillons depuis plusieurs années à tenter de trouver des solutions pour décarboner notre réseau gazier. Mais même plus loin que ça, comment décarboner le secteur énergétique de la région de l'Outaouais. Ce qu'on a découvert, c'est qu'on a une situation particulière en Outaouais où on a une production d'hydrogène résiduelle. Il y a une industrie qui produit un résidu qui s'appelle l'hydrogène, qui n'est pas propre à la consommation exactement ou à mettre en pipeline immédiatement, mais qu'on peut nettoyer et ramener dans le réseau et consommer , a expliqué le président de Gazifère, Jean-Benoit Trahan.

Ouvrir en mode plein écran Une deuxième consultation publique se déroulera jeudi, cette fois-dans le secteur de Masson-Angers. Photo : Radio-Canada / Nelly Alberola

Décarboner environ 20 % du réseau

Gazifère prévoit réduire les émissions de plus de 18 000 tonnes par an en remplaçant chaque année près de 10 millions de mètres cubes de gaz naturel ordinaire.

On est capable de décarboner à peu près l'équivalent de 20 % de notre réseau gazier à Gatineau, donc c'est quand même majeur. On sait que nos objectifs, c'est 10 % d'ici 2030, alors c'est un projet qui nous amènerait deux fois plus décarboner que l'objectif de base qui est le 10 % , a ajouté Jean-Benoit Trahan.

Par ailleurs, ça nous permet de faire non seulement de décarboner notre réseau de gaz, mais surtout décarboner le secteur industriel, secteur difficilement décarboné, mais aussi de préparer la décarbonisation du secteur du transport lourd, secteur très important pour la région, notamment dans dans le domaine du transport du bois , a-t-il poursuivi.

Les conduites d’hydrogène ne sont pas réglementées par la Régie de l’énergie du Québec. Diverses études environnementales ont tout de même été commandées par Gazifère afin de dresser notamment l’inventaire de cours d’eau, d’habitat du poisson et de même que la végétation et les milieux humides.

Des questions concernant la sécurité

L’enjeu de la sécurité du transport de l’hydrogène risque de revenir dans les discussions lors de la prochaine séance publique prévue jeudi dans le secteur de Masson-Angers.

L’hydrogène, c’est une molécule qui a tendance à être très furtive. Quand elle se trouve à haute pression, elle peut même passer à travers l’acier. Il faut se souvenir que c’est la molécule la plus explosive de la planète. Donc, il faut se souvenir de ça dans un réseau de conduite , a rappelé Louis Fradette, professeur au département de physique-chimie de Polytechnique Montréal.

Avec les informations de Nelly Albérola