Des chercheurs proposent des solutions pour rendre la forêt plus résiliente

Des chercheurs se sont intéressés aux pistes de solution permettant d’améliorer la lutte aux feux de forêt, et ainsi, éviter de revivre les conséquences de la dernière saison historique. Mise en place d’une réserve, revoir les coupes et varier les essences plantées figurent parmi les pistes de réflexion.

La vingtaine d’universitaires ont réfléchi aux options permettant de rendre la forêt plus résiliente face aux conséquences des changements climatiques.

C’est une belle et grande question. C’est d’accepter la vulnérabilité des forêts. Cette année, les gens ont vu ce que les feux pouvaient amener au secteur forestier , a affirmé en entrevue à Place publique le professeur en écologie et aménagement forestier à l’ UQAC , Yan Boucher.

Les experts recommandent notamment la mise en place d’une réserve de précaution. Ils suggèrent une fourchette allant de 5 % à 20 %. Le pourcentage serait variable selon les secteurs. Il dépendrait des différentes régions du Québec ainsi que de la fréquence des feux de forêt observée.

Par exemple, l’ouest du Québec ferait face à un pourcentage de réserve beaucoup plus élevé alors que l’est de la province aura droit à une réserve moins grande. Le Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui est considéré comme une région intermédiaire en ce qui concerne les régimes de feux, se retrouverait quelque part entre les deux.

Cela permet de maintenir des volumes d'attribution qui sont constants dans le temps. On peut se prémunir, si on veut, d’événements comme 2023 qui ont entraîné des baisses de possibilité suite aux superficies qui ont brûlé. On est capable de pallier des événements comme ça sans réduire le niveau moyen de récolte qui peut être fait annuellement dans nos forêts , expose Yan Boucher.

Le professeur à l’ UQAC est conscient qu’il s’agit d’une mesure complexe. Yan Boucher est d'avis que les réserves doivent être gérées avant que les catastrophes ne se produisent. Il croit que le forestier en chef se penchera sur cette piste de solution au cours des prochains mois.

C’est une mesure de précaution. C’est certain qu’il y aura des défis et que ce ne sera pas facile à intégrer dans des secteurs où habituellement les feux n’étaient pas si fréquents que ça. Avec les changements climatiques, la fréquence des feux devrait fortement augmenter , dit-il.

Parmi les autres idées formulées par le groupe d'experts, il y a la proposition de laisser davantage d’arbres semenciers lors de coupes effectuées en forêt boréale, notamment au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Habituellement, c’est moins de 5 % d’arbres semenciers qui sont laissés dans ces forêts. Ils contiennent des cocottes qui ont des graines viables, des graines qui seront utilisées lorsque le feu va passer. Elles vont être en mesure de régénérer le parterre. Ces arbres semenciers vont pouvoir soutenir une régénération forestière si jamais un feu se produit quelques décennies après la coupe forestière , explique celui qui est également codirecteur du Centre de recherche sur la boréalie.

Il ajoute que les forêts se régénèrent à partir de 50 ans.

Les chercheurs suggèrent également dans leurs travaux de varier les espèces d’arbres dans certaines forêts. Yan Boucher affirme que la proportion de pin gris pourrait être augmentée dans les plantations qui se retrouvent dans des secteurs davantage touchés par les feux de forêt.

Le pin gris est une essence qui est très bien adaptée au feu. Elle va se régénérer très facilement suite au passage du feu. Le pin gris par rapport à l’épinette noire se régénère en plus bas âge , expose-t-il.

Yan Boucher précise que le pin gris sera en mesure de produire des graines entre 10 à 15 ans alors qu’il faut patienter 50 ans pour l’épinette noire.

Peu de neige, plus d'inquiétude

L’absence de neige observée cet hiver préoccupe déjà plusieurs intervenants.

Plus la couche de neige est faible et qu’elle se retire rapidement, plus on a des risques d'avoir des feux, d’allonger la saison de feux. C’est un élément parmi d’autres. Si on n’a pas de précipitation après la fonte du couvert neigeux, ça sera probablement assez problématique considérant que le combustible va s’assécher. Il restera également la présence de source d’allumage , indique le spécialiste.

Yan Boucher rappelle les orages sans précipitations observés en juin dernier, soit au début de la saison historique des feux de forêt.

Cela amène des inquiétudes avec ce qui s’en vient cet été , confirme-t-il.

D'après les informations des Catherine Doucet