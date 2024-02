Le musicien Corb Lund dénonce un projet de mine de charbon dans les Rocheuses

Le chanteur de country albertain Corb Lund est sorti publiquement pour critiquer le soutien du ministre de l’Énergie, Brian Jean, à un projet d’exploitation de charbon à ciel ouvert dans les Rocheuses.

Le 22 février, l'Agence de réglementation de l'énergie a déclaré que le projet de l'ancienne mine de Grassy Mountain, près de Crowsnest Pass, était un projet au stade avancé et donc exempté d'un arrêté ministériel interdisant l'exploitation du charbon dans les montagnes.

L'agence a indiqué qu'elle tiendrait des audiences publiques sur le projet présenté par le promoteur de la mine, la compagnie Northback.

Le chanteur Corb Lund a demandé à rencontrer le ministre de l'Énergie, Brian Jean, pour lui faire part de ses inquiétudes en lien avec ce projet sur le versant est des Rocheuses, dans le sud de la province, notamment en ce qui concerne la contamination des eaux.

À la suite de sa rencontre, il dit avoir été alarmé par le manque de connaissances du ministre.

J'en savais plus que lui sur la question du charbon, et je ne suis qu'un guitariste, pas le ministre de l'Énergie. Cela me fait froid dans le dos que des politiciens mal informés prennent des décisions concernant notre eau.