La Commission canadienne des droits de la personne objet d’une plainte pour discrimination

Une coalition d'organisations représentant des fonctionnaires et des personnes racisées a annoncé lundi le dépôt d'une plainte formelle contre la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP). Elle affirme dénoncer la discrimination systémique dans la fonction publique fédérale.

La plainte de la coalition, qui représente une dizaine d’alliances de fonctionnaires, entre autres le Secrétariat du recours collectif noir et l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), donne suite aux récentes conclusions du Comité des droits de la personne du Sénat et du Secrétariat du Conseil du Trésor.

L’enquête révélait notamment une discrimination raciale systémique au sein de la CCDP . Des taux de licenciement plus élevés pour les plaintes fondées sur l'origine, de même que l'exclusion des employés noirs et racisés des promotions, ont aussi été signalés, souligne l’ AFPC dans un communiqué.

Selon la coalition, ces pratiques contreviennent aux traités internationaux fondamentaux en matière de droits de la personne et démontrent l'incapacité de la Commission à remplir son mandat.

Publicité

Dans sa plainte, le regroupement appelle le gouvernement fédéral à prendre des mesures pour remédier à la discrimination systémique au sein de ses structures.

La coalition exhorte notamment le gouvernement à modifier la Loi canadienne sur les droits de la personne, en permettant de déposer des plaintes directement au Tribunal canadien des droits de la personne.

On a vu des failles, des déficiences relativement aux plaintes qui ont été rejetées tout simplement à l'étape du filtrage , a expliqué Alain Babineau, le directeur de la Coalition rouge sur les enjeux de profilage racial et de sécurité publique. Lorsqu’elles passent le filtrage, elles doivent faire l'objet d'une enquête. On a encore des plaintes qui ont été rejetées à l'étape de l'enquête.

Ouvrir en mode plein écran Alain Babineau, directeur de la Coalition rouge sur les enjeux de profilage racial et de sécurité publique (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Les personnes qui agissent à l'intérieur de ces systèmes, qu'ils soient directs ou indirects, doivent changer.

En conférence de presse lundi matin, la coalition a aussi affirmé ne pas avoir été consultée pour l’élaboration du plan d’action fédéral contre le racisme envers les fonctionnaires noirs.

Publicité

Ce plan annoncé la semaine dernière par la présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, propose des mesures totalisant 14 millions de dollars.

Dans une déclaration partagée par courriel, Mme Anand a répondu à cette affirmation, précisant que le plan qu'elle a annoncé la semaine dernière repose sur les propositions faites par les fonctionnaires noirs au cours des dernières années.

Ces initiatives sont en constante évolution et leur mise en œuvre, ainsi que toute autre initiative, sera sans aucun doute influencée par les employés et les réseaux noirs, indique-t-elle dans une déclaration écrite. Je me suis également engagée auprès des fonctionnaires et des réseaux noirs et je poursuivrai nos dialogues, car ils jouent un rôle clé dans la mise en œuvre du plan d'action pour les fonctionnaires noirs.

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet