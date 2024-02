Appel de Samuel Ducharme : la défense demande un nouveau procès 

Le policier Samuel Ducharme était de retour au palais de justice de Sherbrooke lundi. L’ex-porte-parole du Service de police de Sherbrooke (SPS) porte en appel son verdict de culpabilité pour agression sexuelle et demande un nouveau procès.

Son avocate, Me Ariane Bergeron St-Onge, considère que le juge qui a reconnu sa culpabilité l'an dernier a commis des erreurs de droit dans son analyse de la preuve.

La question du consentement est revenue à l’avant-plan pour justifier un nouveau procès. L’an dernier, le policier a témoigné qu’il croyait vivre un flirt consentant avec la victime, et que plusieurs gestes dans son comportement, comme des sourires et des regards appuyés, lui ont fait croire que ce flirt était réciproque.

La défense explique que le juge Serge Champoux n'a pas analysé ces indices soulevés par le policier dans son jugement.

Les indices perçus par l’appelant sont hautement pertinents et doivent être repris dans l’analyse. [...] À la lecture du jugement, on ne sait même pas sur quel geste exactement le juge l'a déclaré coupable.

C’est important que l’accusé sache sur quoi il a été déclaré coupable, avec toutes les conséquences que ça entraîne, et je vous soumets que ça commande un nouveau procès.

L’avocate reproche aussi à Serge Champoux d'avoir émis un jugement teinté de mythes et de stéréotypes par rapport à Ducharme, notamment parce qu'il était en couple ouvert au moment des événements.

Un procès équitable

Selon la poursuite, comme le juge n'a pas cru la version du policier et qu'il a retenu la version de la victime, il n'avait pas à évaluer la défense de l'accusé.

Comme [Ducharme] n’a pas soumis de doute dans son témoignage, n’a pas été cru, à ce moment-là, on s'en remettait au témoignage de la victime , a expliqué le procureur aux poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Marc-André Roy.

Devant le juge de la Cour supérieure Sébastien Pierre-Roy, l'avocat du DPCP a rappelé que le jugement était étoffé. C’est un jugement de 23 pages, ça n’a pas été gribouillé sur le coin d’une table [...] on voit bien que le juge avait l’ensemble de la preuve en tête.

À notre sens, il n’y a pas d’erreur dominante dans ce jugement-là

Samuel Ducharme avait écopé d'une peine de six mois d'emprisonnement dans la collectivité, qui est suspendue d'ici la conclusion des procédures d'appel.

Le juge Sébastien Pierre-Roy a mis la cause en délibéré et estime qu'il devrait être en mesure de livrer son jugement d'ici le 29 avril.