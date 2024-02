Moncton mise sur la densification dans un nouveau plan d’urbanisation

La Ville de Moncton a présenté, lundi après-midi, un nouveau plan d’urbanisation. Face à la croissance fulgurante de la population, la ville mise sur la densification du centre-ville afin de répondre aux besoins criants en matière de logement.

Ce nouveau plan se veut très différent de ce qui se faisait jusqu’ici dans la région. La Ville veut donner un coup de barre au cours des 25 prochaines années pour basculer de la construction de maisons individuelles à faible densité vers des infrastructures à logements multiples, plus en hauteur et centralisées.

Moncton est en voie d'atteindre ou de dépasser sa projection de 90 900 citoyens d'ici 2026. En 2046, la Ville prévoit que la population augmentera d’approximativement 34 700 pour atteindre ou surpasser 116 200 habitants.

Cet afflux nécessitera l’ajout d’au moins 16 000 unités au parc de logements actuel sur 25 ans. C'est-à-dire que la Municipalité estime qu'il faudra construire en moyenne 900 logements par ans jusqu'en 2026 et ensuite environ 640 logements annuellement jusqu'en 2046.

Pour y parvenir, la Municipalité a identifié 1400 hectares de terrains vacants où pourraient être construits des immeubles à logements multiples.

Ouvrir en mode plein écran La zone rouge et les zones brunes sont celles qui ont été identifiés pour construire les nouveaux immeubles. Photo : Gracieuseté : Ville de Moncton

Les secteurs ciblés se situent au centre-ville (zone rouge sur la carte) ainsi qu’à plusieurs endroits centraux actuellement inhabités (zones brunes sur la carte).

Par exemple, un nouveau développement sur le chemin Millenium, près du parc du Centenaire, se situe dans l’une des zones brunes.

Pour une plus grande concentration des services

Du côté de la Municipalité, on juge que cet objectif de densification du centre-ville présente de nombreux avantages. Notamment l’optimisation de l’argent investi par habitant dans les infrastructures municipales, comme les routes et les égouts.

On a toujours fait les bâtiments à l’extérieur de la ville et ça coûte beaucoup plus cher parce que l’on a besoin de nouveau trottoir et des choses comme cela et aussi parce que les gens doivent avoir des autos , explique la mairesse de Moncton, Dawn Arnold.

Ouvrir en mode plein écran Dawn Arnold, mairesse de Moncton Photo : Radio-Canada

De plus, la concentration des logements et des services est synonyme d’une réduction des déplacements en voiture, qui rime bien avec le plan de transport actif de la ville et son objectif de carboneutralité d’ici 2050 (Nouvelle fenêtre).

La ville ne le cache pas : elle veut inciter ses citoyens à prioriser des modes de transports plus actifs et plus verts.

C’est un grand élément de toute la stratégie , confirme Dawn Arnold.

Un plan qui s’inscrit dans l’ère du temps

L’automobile est omniprésente dans le quotidien de la majorité des Monctoniens et puisque ce plan signifie des changements à la mobilité et au panorama de la ville, le conseil municipal souhaite engager les citoyens dans les discussions, afin d’éviter les mauvaises surprises.

Les quelques citoyens rencontrés lundi par Radio-Canada partagent en gros la vision de la Ville en termes d’urbanisme. De manière générale, on dit que le plan s’inscrit dans l’ère du temps.

La citoyenne Dianne Petitpas se réjouit déjà de ce que pourrait devenir sa ville. Il y aurait moins de voiture et probablement plus de services dans le centre-ville, des petits cafés et plus de vie , envisage-t-elle.

C’est une bonne idée en concept, moi j’ai vécu dans plusieurs grandes villes. J’ai vécu à Halifax. J’ai vécu à Ottawa et ça fonctionne dans ces villes-là , dit pour sa part Catherine Baker.

Cette résidente de Moncton émet toutefois une mise en garde : Je pense que la mentalité ici, c’est quand même très ''auto'', [alors] je pense que ça va être très difficile.

Ouvrir en mode plein écran Rodney Hopper Photo : Radio-Canada

Pour Rodney Hopper, le plan est bon, mais il faudra être stratégique dans la mise en œuvre de certains points cruciaux.

Il faut développer un réseau cyclable adéquat et aux bons endroits. Pas sur les vieilles routes qui ont 40 ans et qui ne sont pas conçues pour cela , propose-t-il. Il faut qu’elles soient conçues comme il faut et dans les bons secteurs.

Du côté des membres du conseil municipal, une vision commune : le plan d’urbanisation a été voté à l’unanimité, lundi. Il doit encore être ratifié avant de passer à l’étape suivante.

D’après le reportage de Louis-Philippe Trozzo