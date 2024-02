Délais ambulanciers : Québec soumettra bientôt un plan, assure le ministre Boulet

Le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, assure que son gouvernement prend au sérieux l'enjeu des délais ambulanciers.

Le Bureau d'enquête de Québecor révélait cette fin de semaine que les délais de réponse des ambulances étaient trop élevés dans la majorité des régions du Québec. Un bambin de 18 mois a même perdu la vie à Normétal il y a deux ans en attendant l'ambulance.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscaminue (CISSS-AT) a compilé des chiffres sur les délais de prise en charge dans son infolettre, il y a quelques jours.

Jean Boulet, actuellement de passage dans la région, indique que le ministre de la Santé, Christian Dubé, travaille sur le dossier.

« Il va d'ailleurs soumettre un plan d'action bientôt pour répondre à toute la problématique des services pré-hospitaliers. Ça s'en vient rapidement, a-t-il affirmé. Je pense que c'est évidemment essentiel, puis quand on réfère notamment aux ambulances, les délais vécus par des personnes sont complètement inadmissibles », a ajouté le ministre Boulet.

Pour les priorités 0 et 1, qui nécessitent un déploiement d'ambulance immédiat, l'ambulance était sur place en moins de 12 minutes deux fois sur trois, selon les chiffres du CiSSS-AT.

Dans 11 % des cas, l'ambulance mettait de 20 à 30 minutes pour se rendre sur les lieux dans les situations les plus urgentes.

Solutions recherchées en transports

Dans un autre ordre d'idées, Jean Boulet constate des problèmes multiples en matière de transport dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Alors que la Coopérative de transport régional aérien (TREQ) reprend le service pour du transport aérien régional abordable, le ministre régional mentionne que les difficultés d'accès ont plusieurs conséquences, notamment pour la population mais aussi pour les entreprises.

« On a des problématiques d'accès, et ce n'est pas que l'aérien, c'est le routier et d'autres manières aussi. J'essaie donc de trouver les meilleures solutions qui émanent souvent des partenaires de la région, avec qui je discute, et je tente d'enrichir beaucoup mon collègue aux Transports sur ce qui pourrait nous permettre non seulement d'avoir une meilleure accessibilité, mais aussi d'attirer et de retenir », a raconté M. Boulet lors d'une entrevue à l'émission Ça vaut le retour. (Nouvelle fenêtre)