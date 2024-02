Une locataire dont l’immeuble a été percuté par un camion demande des réponses

Près de deux semaines après qu’un camion a foncé dans un immeuble à logements de la rue Galt Ouest, une locataire déplore ne pas avoir de réponses sur la suite des choses de la part de son propriétaire.

Nadia Curadeau dit vivre dans l'attente depuis le 15 février dernier, quand elle a dû quitter son appartement de façon urgente après avoir entendu un camion s’incruster dans un local vide situé sous son appartement et ceux de ses voisins.

Le véhicule s'est littéralement retrouvé à l'intérieur de l'immeuble.

Depuis, elle indique avoir tenté à plusieurs reprises d’obtenir des réponses concrètes de la part de son propriétaire, autant au téléphone que par courriel. De brefs échanges téléphoniques et un courriel lui indiquant d’écrire à une autre adresse ne lui ont pas permis d’éclaircir ce qui adviendra de son logement et de ceux des autres locataires, avec qui elle dit collaborer pour tenter de faire avancer les choses.

C’est le néant total.

Même si le camion a été enlevé de l'immeuble, les locataires ne peuvent regagner leur logement. (Photo d'archives)

Il y a quatre appartements dans l'immeuble qui a directement été frappé par le camion. Selon Nadia Curadeau, qui habite les lieux depuis cinq ans, les autres locataires ont eux aussi tenté d’obtenir des réponses du locataire à leurs questions, sans succès. Elle souligne que l'immeuble doit encore être décontaminé en raison d'un déversement de carburant, et doit aussi être solidifié.

Sans effets personnels

Les autres locataires ont pu passer récupérer leurs effets personnels au cours des dernières semaines, quand il a été déclaré que l’immeuble n’allait pas s’écrouler. Après l'incident, la poignée de porte du logement de Nadia Curadeau a toutefois été changée sans qu'elle soit avertie ou qu'elle ait accès aux nouvelles clés. Elle n’a donc rien pu aller chercher dans son appartement jusqu'à maintenant, mis à part 10 minutes où elle a eu le droit d'aller ramasser son ordinateur et quelques vêtements le jour même de l’incident.

Lors du passage de Radio-Canada, lundi, une lampe allumée depuis deux semaines ainsi que de la vaisselle fraîchement lavée pouvaient encore être vues par la fenêtre, intouchées depuis des jours.

Vous voyez nos choses garrochées un peu partout pour pouvoir sortir le plus vite possible… C’est ma vie qui est là-dedans , a-t-elle lancé en montrant l’intérieur de ce qui était jusqu’à récemment sa demeure.

Probablement pour des raisons techniques, ils ont dû changer la serrure de la porte pour avoir accès au logement. Depuis, on essaie d’avoir la clé. [...] On a eu 10 minutes [le jour de l'accident] pour sortir nos effets personnels, alors il y a des choses qu’on doit récupérer. On travaille tous les deux de la maison. On a des trucs pour le travail, on n’a pas accès à ça , a-t-elle ajouté.

Quelques minutes après la visite de Radio-Canada, elle a reçu un appel du propriétaire pour la mettre en contact avec l'entrepreneur qui a changé sa serrure.

Mise en demeure

Nadia Curadeau a heureusement des assurances pour se reloger en attendant les travaux. Selon elle, ce n’était toutefois pas le cas de tous les locataires.

Elle compte envoyer une mise en demeure au propriétaire pour avoir des réponses sur la suite des choses.

Elle a aussi parlé au tribunal administratif du logement (TAL) lundi pour en apprendre plus sur les droits des locataires sinistrés.

Le TAL n’avait pas répondu aux questions de Radio-Canada au moment d’écrire ces lignes.

Nous avons aussi tenté de joindre le propriétaire du bâtiment. Un homme qui disait travailler pour lui mais qui ne s'est pas identifié a décliné la demande d'entrevue, a dit que le dossier était entre autres dans les mains des assureurs et que des démarches étaient en cours en lien avec le bâtiment.