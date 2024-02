Démission de France Bélisle : pas de surprise pour Maxime Pedneaud-Jobin

Maxime Pedneaud-Jobin avait l’impression que France Bélisle « n’aimait pas » son travail à la tête de la quatrième plus importante ville au Québec. L'ancien maire de Gatineau, qui a été en poste de 2013 à 2021, a commenté pour la première fois la démission de sa successeure survenue la semaine dernière lors de son passage à l'émission Zone info.

Je parlais à un ancien maire de l’ancienne Ville de Hull. Les deux, nous avions la même analyse , a-t-il raconté sur les ondes du Réseau de l'information (RDI). Quelques semaines après son arrivée en poste, on la regardait dans les médias et on se disait: coudonc, elle n’aime pas ça son travail!

Le travail de maire, quand il y a un problème, on se dit: "OK, on va chercher d’abord sa position personnelle, on va chercher des alliés, on utilise les médias pour faire avancer notre argument et faire passer nos idées" , a expliqué l'ancien élu. Si cette bataille ne nous intéresse pas, peut-être que nous ne sommes pas à la bonne place.

France Bélisle a annoncé sa démission la semaine dernière après plus de deux ans au poste de maire. Elle a expliqué son départ en disant vouloir préserver sa santé, affirmant notamment avoir été la cible d’attaques personnelles et de menaces de mort de la part de membres du public.

Selon M. Pedneaud-Jobin, qui était à la tête du parti d'Action Gatineau pendant ses deux mandats, le fait de s’être présenté sans parti politique a nui à France Bélisle, qui était une candidate indépendante. Il estime qu’elle n’avait pas le soutien populaire et politique venant avec le fait de diriger un parti politique.

Quand je voulais investir dans une bibliothèque, il fallait que je convainque les gens que c'est une bonne chose à faire. Il fallait que j'aille chercher des alliés , a-t-il noté.

Si on est là pour des raisons personnelles, on a rêvé de faire de la politique, on a de l'ambition de vivre cette grande aventure-là, c'est bien plus dur quand on fait ça pour des raisons personnelles que lorsqu’on a un parti, une équipe, un idéal , a soutenu l’ancien maire.

Quand la politique, c'est une démarche personnelle, quand on fait campagne sur sa personnalité, c'est sûr que toute contestation, on la perçoit comme une attaque personnelle. Si on attaque mon programme, ça ne me dérange pas. J'ai le goût de me relever, puis de continuer parce que j'ai un idéal à défendre, ce n’est pas la même dynamique du tout.

France Bélisle n'a pas donné suite à la demande d'entrevue de Radio-Canada au sujet des commentaires de son prédécesseur.

Aucun retour en vue

L’ancien politicien a aussi confirmé qu’il ne sera pas candidat à la succession de France Bélisle. Une élection partielle est prévue l’été prochain.

M. Pedneaud-Jobin a aussi raconté avoir été questionné au sujet de son intérêt au poste de maire maintenant vacant à Gatineau.

Ma réponse, c'est que j'avais pensé pendant à peu près 15 secondes, mais que la réflexion était terminée et c'est non , a-t-il conclu.

Maxime Pedneaud-Jobin espère que le prochain magistrat restera en poste longtemps.