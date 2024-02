Possible record de chaleur et prévision de pluie soutenue pour Québec

Préparez-vous à vivre un redoux significatif qui aura des airs de printemps mardi et mercredi avec, en plus, de la pluie soutenue mercredi, avant de replonger dans l’hiver jeudi.

Un système dépressionnaire en provenance des Rocheuses américaines est à l’origine de ces conditions météorologiques en dents de scie.

Ouvrir en mode plein écran Le système qui s'amène vers la région de Québec aura un effet important sur la température et apportera de la pluie. Photo : Radio-Canada

Il apportera d’abord du temps très doux mardi, possiblement à plus de 10 degrés au-dessus de la normale à Québec, qui se situe à -3 °C à ce temps-ci de l’année. Le temps doux perdurera mercredi, la journée où il est le plus probable d’établir un nouveau record de chaleur.

La pluie débutera faiblement dans la nuit de mardi à mercredi et s’intensifiera au cours de la journée, accompagnée de vents modérés. Environnement et Changement climatique Canada prévoit de 20 à 25 mm de pluie sur la région du Québec métropolitain, alors que les secteurs plus au nord et ceux de Charlevoix pourraient recevoir de 30 à 40 mm de pluie. Sur la Rive-Sud, 15 mm de pluie sont attendus.

Écart de 20 degrés en 24 heures

Le temps doux et la pluie vont accélérer la fonte de la neige. Il est à noter qu’il reste en ce moment 25 cm de neige au sol à la station météo Jean-Lesage.

En fin de soirée mercredi, au passage du front froid, Environnement et Changement climatique prévoit une chute abrupte des températures avec de forts vents. En 24 heures, un écart de plus de 20 degrés devrait se produire. Ce gel soudain pourrait rendre la chaussée glissante, avec toute l’eau accumulée.

Ouvrir en mode plein écran Des records de chaleur pourraient être battus cette semaine dans la région de Québec. Photo : Radio-Canada

Et puis, un autre coup de yoyo jeudi. Les températures seront sous les normales, avec des averses de neige résiduelles sans accumulation et des vents toujours bien présents.

Début de mars doux, patinoires fermées

Le temps doux sera à nouveau à l’honneur pour la première fin de semaine de mars et pour le coup d’envoi de la relâche scolaire.

Ouvrir en mode plein écran Les écarts de température seront significatifs dans les prochains jours. Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, en raison de ces conditions météorologiques, la Ville de Québec a choisi de fermer temporairement ses patinoires extérieures non réfrigérées sur l’ensemble de son territoire. Il faudra choisir une autre activité pour la relâche scolaire cette année.