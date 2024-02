Sous le soleil, un rassemblement de soutien s'est tenu lundi sur le campus de l'Université York à l'occasion du premier jour de la grève d'environ 3 000 membres du personnel enseignant de l'établissement.

L’événement et la grève sont à l’initiative de la section locale 3903 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui revendique environ la moitié des chargés de cours de l'université.

Les travailleurs réclament de meilleurs salaires et conditions de travail vu l'augmentation du coût de la vie. Le syndicat estime que ses demandes ne forceront pas l'université à augmenter les droits de scolarité des étudiants de premier cycle.

Certains membres du personnel enseignant en grève sont également étudiants.

Employée du SCFP , Maija Duncan, documente la situation dégradée au sein des membres les plus précaires de l’organisation. On a fait des sondages au début des négociations et ce qu’on a trouvé c’était vraiment très choquant, dit-elle.

De plus en plus de personnes ont besoin de travailler deux, trois, quatre emplois ou d’aller sur l’assurance sociale, ou encore plus choquant : le nombre de personnes qui visitent les banques alimentaires.

Selon Erin McIntosh, porte-parole du SCFP, il était hors de question d'accepter les premières propositions patronales. Ce qu’on nous a proposé jusque-là est loin de rattraper ce qu’on a perdu avec l’inflation, dit-elle.

Si le syndicat acceptait, on serait dans une plus mauvaise situation qu’il y a trois ans , juge-t-elle. Dans un communiqué lundi, la direction de l’université dit qu’elle espérait pouvoir signer un accord lors du week-end avant le début de la grève.

Ce bras de fer intervient dans le contexte de l’annulation de la loi 124 du gouvernement provincial, qui bloquait les augmentations de salaire des employés du secteur public à 1 % par année. Le texte a été jugé inconstitutionnel en appel et la province ne fera pas appel.

Une grève historique en 2018

La dernière grève à l’Université de York remonte à 2018. Elle avait duré 143 jours, un record pour un établissement postsecondaire canadien. Le gouvernement Ford avait alors adopté une loi spéciale pour forcer le personnel à revenir au travail.

Ce passé est dans les mémoires, mais les syndicats ne le brandissent pas comme exemple. Ce serait vraiment l’idéal pour nous si ça se finit rapidement , résume Maija Duncan.

Erin McIntosh estime que de nombreux secteurs publics ontariens font face à une situation similaire.

Bien sûr on est prêt à négocier, à descendre, mais il faudrait qu'ils soient prêts à discuter d'une manière plus raisonnable. , ajoute Mme Duncan.

La situation est drastiquement différente , estime Erin McIntosh. La loi 124 et nos salaires gelés à 1 % n’existaient pas la dernière fois . De plus, poursuit-elle, la situation n’est pas limitée à l’Université York .

Elle indique que d’autres grèves ou menaces de grèves existent dans le secteur public local, en citant notamment l’Université de Toronto et la Commission de transport de Toronto.

Inquiétudes chez les étudiants

Nous avons beaucoup de chance d’avoir le soutien d’étudiants , se félicite Erin McIntosh, elle-même étudiante au doctorat.

Ashley D'Souza, président de la Fédération des étudiants de York, le plus grand syndicat d'étudiants de premier cycle au Canada, estime que la plupart des membres à qui il a parlé soutiennent les travailleurs en grève, dont environ la moitié sont eux-mêmes des étudiants.

Je pense que le [syndicat] essaie simplement de conclure un accord qui permet aux gens de survivre, dans une ville qui devient de plus en plus difficile à vivre , affirme-t-il.

Mais d'autres étudiants expriment leur désapprobation. C'est nul, car les gens paient pour une éducation dont ils ne bénéficient pas , répond par exemple Thomas Politano, un étudiant de deuxième année en études environnementales.

La grève à l'Université de York à Toronto a début officiellement lundi à minuit.

Elina Ashrafi, une étudiante en première année en commerce, se dit dans l'incertitude. Je ne sais pas ce qui va se passer avec mes cours. Je ne sais pas s'ils vont trouver une solution - allons-nous avoir notre année ? Vont-ils nous faire abandonner les cours? décrit-elle. C’est un peu déroutant .

Pour Maija Duncan, ce sont des inquiétudes absolument raisonnables . La syndicaliste estime que ces derniers peuvent participer à mettre la pression sur la direction pour formuler des offres plus ambitieuses pour leurs enseignants.

Avec les informations de Jérémie Bergeron, Lucas Powers et Megan Fitzpatrick de CBC