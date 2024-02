Entouré de victimes de violence en ligne, le ministre fédéral de la Justice, Arif Virani, a déposé lundi un projet de loi visant à protéger les Canadiens des méfaits sur les réseaux sociaux et autres plateformes électroniques.

Avec le projet de loi C-63, le gouvernement Trudeau propose des peines plus lourdes, de nouvelles entités régulatrices et des changements dans certaines lois pour pouvoir contrer les abus en ligne.

Il veut responsabiliser les plateformes en les obligeant à rendre certains contenus inaccessibles. Il veut surtout protéger les enfants de certains comportements et contenus préjudiciables en ligne.

Plus spécifiquement, il identifie comme contenu préjudiciable la violence sexuelle contre les enfants, l’intimidation envers les enfants, l’extrémisme violent ou le terrorisme, l’incitation à la violence et les contenus intimes non consensuels.

Nous ne pouvons pas tolérer l'anarchie sur Internet, a dit le ministre Virani en conférence de presse. La sécurité, la santé mentale et même la vie de nos enfants et de nos proches sont en jeu.

Mise sur pied d'une commission de sécurité

Le projet de loi prévoit la création d’une commission de la sécurité numérique composée de cinq personnes qui pourra ordonner le retrait de contenu en ligne dans les 24 heures suivant la réception d’une plainte pour la victimisation sexuelle d’enfants ou de survivants, et pour du contenu intime communiqué de façon non consensuelle.

Si les plateformes n'obtempèrent pas, des pénalités seront applicables et pourront atteindre jusqu'à 6 % de leurs revenus globaux.

Le gouvernement demandera aussi aux plateformes d’adopter des politiques sur le contrôle parental et des mises en garde pour les enfants.

Le gouvernement ne propose toutefois pas d’imposer une vérification d’âge pour accéder à certains sites, comme le réclame le projet de loi S-210 de la sénatrice indépendante Julie Miville-Dechêne.

Modification du Code criminel

Le projet de loi prévoit également la modification du Code criminel en ce qui concerne les crimes haineux. Les libéraux veulent faire de la propagation haineuse une infraction passible d’une peine de prison beaucoup plus sévère. Pour l’incitation au génocide, ils demandent l’imposition de la peine maximale plutôt que les cinq ans actuellement prescrits par la loi.

Les crimes haineux seront aussi considérés comme une infraction, plutôt que comme des circonstances aggravantes.

La Loi canadienne sur les droits de la personne sera également amendée pour permettre que des accusations soient déposées à la Commission des droits de la personne.

La création d'un nouveau poste d’ombudsman pour répondre aux préoccupations de la population canadienne quant aux contenus dommageables en ligne est aussi prévue.

Les communications privées exemptées

M. Virani a assuré que les services de messagerie privée, comme les courriels, ne seront pas soumis à la législation.

Nous faisons cela d’une manière mesurée et appropriée pour répondre aux méfaits, mais aussi pour s’assurer que les communications privées des Canadiens seront exemptées , a expliqué le ministre de la Justice.

Les libéraux promettent de légiférer contre le contenu préjudiciable en ligne depuis la campagne électorale fédérale de 2019.

C'est finalement peu de temps avant les élections de 2021 qu'ils ont déposé le projet de loi C-36 qui visait à donner des outils aux citoyens victimes de haine en ligne. L'initiative, aussitôt morte au feuilleton, devait s'accompagner d'un cadre législatif ou réglementaire qui n'a finalement pas été déposé avant la campagne électorale.

Après sa réélection en 2021, le gouvernement avait promis de déposer un projet de loi en cette matière dans les 100 premiers jours de son mandat, ce qui n'a pas été fait.

Avec les informations de La Presse canadienne