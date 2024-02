Avis de poudrerie pour Winnipeg et froid extrême dans le nord de la province

Un avis de poudrerie est en vigueur dans la vallée de la rivière Rouge et dans la région d’Entre-les-Lacs, au Manitoba, tandis que du froid extrême est attendu dans le nord de la province.

D’après la météorologue à Environnement Canada Shannon Moodie, un clipper albertain se déplaçant à travers les Prairies est à l’origine d’accumulations de neige dans la province.

À 4 h lundi, le système météorologique est entré au Manitoba en provenance de la Saskatchewan.

C'était une bande de neige très intense qui est arrivée. C'était très rapide, mais vraiment intense , explique-t-elle. Nous en aurons davantage ce soir et mardi.

La Ville de Winnipeg, les secteurs sud de la région d’Entre-les-Lacs et la vallée de la rivière Rouge pourraient recevoir des rafales de vent maximales de 70 à 80 km/h, occasionnant de la poudrerie, d’après Environnement Canada.

Environnement Canada estime que les pires conditions surviendront dans ces secteurs mardi matin. L’agence fédérale indique aux automobilistes que les conditions routières pourraient être dangereuses en raison d’une visibilité réduite ou nulle par endroit.

Le clipper albertain entraînera également des températures à la baisse dans les prochains jours. Un indice de refroidissement éolien de -25 à -35 est attendu lundi soir dans le sud de la province, avec des températures diurnes prévues entre -15 °C et -20 °C.

Publicité

Selon les normales de saison, la température diurne maximale atteint à cette période de l’année -6 °C et -16 °C pendant la nuit.

Le nord de la province est quant à lui visé par un avertissement de froid extrême. D’après Environnement Canada, le froid éolien pourrait atteindre -45 dans la région au nord de South Indian Lake d’ici mercredi matin.

Un avertissement de froid extrême est émis lorsque le refroidissement éolien ou les températures très froides présentent un danger élevé pour la santé. Environnement Canada recommande aux résidents de la région touchée par l’avertissement de s'habiller chaudement et de garder une trousse d’urgence contenant des couvertures et des câbles de démarrage dans leur véhicule.

La neige accueillie par les agriculteurs

Je pense que tout le monde est plutôt content. Je ne sais pas si tout le monde a eu les chutes de neige que nous avons ici à Parkland, mais les producteurs de Parkland sont certainement heureux , témoigne Terron Stykalo, président de la Dauphin Agricultural Society.

Il y a un dicton qui dit que les chutes de neige ne garantissent pas la récolte. Mais cela a un impact considérable sur nos pâturages et nos récoltes de foin ici. Et juste l'optimisme d'être capable de savoir, en entrant au printemps, que nous aurons une chance de planter dans une bonne humidité et au moins de prendre un bon départ , ajoute-t-il.

M. Stykalo sait toutefois que rien n’est encore garanti pour la prochaine saison de récoltes.