Québec confirme plus de 800 000 $ pour Onibi

Le gouvernement du Québec a confirmé lundi des aides financières totalisant plus de 800 000 dollars à Liqueurs La Sarre, l'entreprise qui embouteille l’eau Onibi. L’entreprise a investi 5,1 millions de dollars dans l’optimisation de ses opérations à Amos et à La Sarre au cours de la dernière année.

Le ministre du Travail et ministre responsable de l’Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, a profité de son passage pour visiter l’usine d’embouteillage d’eau Onibi d'Amos en compagnie de la députée d’Abitibi-Ouest, Suzanne Blais.

Au nom de ses collègues à l’Agriculture, aux Transports et à l’Emploi, le ministre Boulet a annoncé 600 000 $ pour l’automatisation de certaines opérations aux usines d’Amos et de La Sarre, 170 000 $ pour l'acquisition d’un camion lourd 100 % électrique et 30 000 $ dans la formation de la main-d’œuvre.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre Boulet discute ici avec le maire suppléant d'Amos, Pierre Deshaies, au cours de sa visite à l'usine Onibi. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Onibi peut ainsi tripler sa production avec un peu moins de 10 employés, ce qui est peu négligeable dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre qui sévit actuellement. Le ministre a aussi souligné l’intégration par l’entreprise de deux travailleurs étrangers et d’une personne en situation de handicap.

L’inclusion, c’est un autre des atouts pour répondre à la pénurie de main-d’œuvre. Et c’est à mon avis un grand cadeau qu’on fait au Québec et à la région de l’Abitibi-Témiscamingue, d’être inclusif et diversifié.

Onibi est une entreprise vraiment complète et intéressante. On peut en être fiers. Vous êtes une inspiration de ce qui doit se faire dans les régions. On se prend en main, on se développe avec un plan d’action clair. Et le Québec, on sera là comme partenaire dans des projets futurs , a signalé le ministre Boulet.

Ouvrir en mode plein écran L'usine d'embouteillage d'Onibi à Amos permet de remplir les canettes, puis de les emballer dans des boîtes de carton. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Un coup de pouce important

Les travaux d’agrandissement et de modernisation à l’usine de La Sarre tirent à leur fin, alors que la nouvelle usine d’Amos est pleinement opérationnelle depuis l’été dernier. La première embouteille de grands formats de 18 litres pour refroidisseurs, la seconde produit des canettes d’eau pétillante et plate. L’eau est puisée dans un esker du canton de Laberge, au nord de La Sarre.

Cette aide de Québec fait une grande différence pour Francis Provencher, Caroline St-Louis, Éric Lefebvre et Geneviève Paquin, propriétaires de Liqueurs La Sarre.

Ouvrir en mode plein écran Francis Provencher, président d'Onibi. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

On aurait pu garder notre camion à carburant fossile, ç'aurait été beaucoup plus facile. Par contre, le coup de pouce du gouvernement est le déclencheur qui nous permet de dire : OK, on fait ça , a mentionné Francis Provencher, le président de l'entreprise.

Quand on achète des équipements d’embouteillage comme on l'a fait, ç'aurait pu être des équipements beaucoup moins dispendieux, mais on aurait eu besoin de beaucoup plus de main-d’œuvre. Là, avec cette aide, on peut prendre la décision d'acheter cet équipement beaucoup plus automatisé qui permet de faire la même production avec moins de main-d’œuvre , a expliqué M. Provencher.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre régional Jean Boulet et la députée d'Abitibi-Ouest Suzanne Blais posent devant le camion électrique en compagnie des quatre actionnaires d'Onibi, Geneviève Paquin, Éric Lefebvre, Caroline St-Louis et Francis Provencher. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon