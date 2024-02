En Ontario, l’aide à la classe a fait ses preuves

Dans la classe de sixième année de Jessika St-Pierre de l’école primaire Horizon-Jeunesse à Ottawa, de nombreux élèves ont des difficultés d’apprentissage. Cinq d'entre eux ont même des plans d’enseignement individualisé, car ils ont de grands problèmes d’apprentissage ou d’adaptation.

Heureusement, Madame Jessika n’est pas seule pour aider ces élèves et leur enseigner. Chaque jour, une aide-enseignante, qu’on appelle ici une éducatrice en enfance en difficulté, vient lui donner un coup de main, ce qu’apprécie Jessika.

Ça facilite vraiment les choses d'être deux. De pouvoir compter sur un deuxième adulte pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques des élèves de manière plus individualisée, à leur rythme, selon leurs besoins d’apprentissage spécifiques, se félicite-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran L'enseignante Jessika St-Pierre Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Robillard

En Ontario, dès qu’un nombre significatif d'élèves en difficulté a besoin de mesures d’aide particulières, un aide-enseignant vient prêter main-forte au cours de certaines périodes. Dans la classe de Jessika, c’est Madame Sylvie.

Elle estime que sa présence donne un bon coup de pouce à l’enseignante et à ses élèves.

Quand on est toute seule avec 24 élèves, c’est impossible de prendre chaque élève et puis de lui donner son plein potentiel. Comme je suis son bras droit, on travaille à deux.

2:25 Le reportage de Jean-Philippe Robillard

On compte 26 000 aides-enseignants dans les écoles de l’Ontario, dont 20 000 sont au niveau primaire. Du personnel qui a suivi une formation d’environ deux ans dans des collèges de la province pour soutenir les enseignants.

Le fait d’être en équipe, ça allège la tâche, c'est moins lourd sur le dos d’un enseignant.

Ouvrir en mode plein écran Isabelle Lacroix, enseignante de troisième année, et Lizanne Benoît Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Robillard

Dans sa classe qui compte des élèves en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation, dont trois ont des plans d’enseignement individualisé, Madame Isabelle est appuyée au quotidien par Lizanne Benoît, une aide à la classe.

Publicité

Elle peut se concentrer sur les élèves plus forts ou qui avancent, et moi, je peux me concentrer sur ceux qui ont besoin d’un coup de pouce, fait valoir cette dernière. On ne veut pas perdre les plus faibles, on ne veut pas que les plus forts perdent leur temps, donc on essaie de trouver un juste milieu pour tout le monde.

Elle affirme que ce serait difficile pour Isabelle si elle n’était pas là chaque jour.

En plus des éducatrices en enfance en difficulté, Madame Isabelle et Madame Jessika sont appuyées par un enseignant-ressource qui vient dans leur classe pour les aider chaque semaine.

On a un enseignant-ressource qu’on partage sur différents plans.

Ouvrir en mode plein écran Laurent, enseignant-ressource, avec des élèves Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Robillard

Madame Jessika affirme que Monsieur Laurent joue un rôle de premier plan auprès des élèves qui ont des difficultés d’apprentissage ou qui n’arrivent pas à comprendre certaines notions.

Publicité

Il va s’asseoir avec des groupes spécifiques qu’on a identifiés pour parfois aider sur le plan de la concentration, parfois avec les apprentissages. C’est important d’aller rattraper certains concepts qui n’ont pas été acquis.

L’enseignante constate que le climat de classe n’est pas le même quand elle est épaulée par l'enseignant-ressource et l’aide-enseignante.

Dans ce temps-la, on peut voir une classe très calme. Dès qu’il y a une question, il y a une réponse pour les élèves. C’est vraiment profitable, ils attendent moins, ils apprennent plus.

Un modèle qui donne parfois des maux de tête aux directions d’école à cause de la pénurie de main-d’œuvre. Lorsque les gens doivent s’absenter, on ressent la pénurie , selon la directrice de l’école Horizon-Jeunesse, Julie Doyon.

En résumé, en Ontario, grâce au modèle adopté et aux mesures mises en place, beaucoup moins d'élèves qu’au Québec ont besoin d’un plan d’intervention ou de mesures d’aide individuelles pour réussir.

Ouvrir en mode plein écran La directrice de l'école Horizon-Jeunesse, Julie Doyon Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Robillard

À l'école Horizon-Jeunesse, selon la directrice de l’établissement Julie Doyon, 15 % des élèves ont des plans d’enseignement individualisé, ce qui est beaucoup moins que ce qu’on trouve dans plusieurs écoles et classes du Québec.

Dans les salles de classe ordinaires, de la maternelle à la sixième année, on peut avoir trois, quatre, cinq ou six élèves avec un plan d’enseignement individualisé par classe… Pas plus que ça.

La directrice précise que, même si un élève a un diagnostic, il n’aura pas nécessairement un plan d’intervention.

Elle affirme également qu’elle surveille la composition des classes et qu’elle s’assure qu’il n’y a pas trop d’élèves qui ont de grandes difficultés dans chacune des classes.

L'idée, c'est de créer des groupes équilibrés, des groupes hétérogènes. [...] On recherche la composition pour qu’il y ait un profil varié dans la salle de classe et qu’on puisse répondre aux besoins avec les ressources qu’on a en place à l'école.

Lors des dernières négociations du secteur public au Québec, la composition de la classe a été au cœur des négociations et des revendications des enseignants. Pour tenter d’alléger leur tâche, le gouvernement Legault s’est engagé à créer 4000 postes d’aides-enseignants.

Des postes qui seront occupés par les éducatrices des services de garde.

Au Québec, il y a actuellement 200 aides à la classe dans les écoles.