Plan d’électrification des autobus : le maire Marchand demande de revoir la décision

Le maire de Québec, Bruno Marchand, demande au gouvernement de prendre « un pas de côté » avant de se lancer dans son projet d’électrification des flottes d’autobus urbains qui pourraient coûter plus de 13 milliards de dollars dans les dix prochaines années. Il plaide pour un prolongement des délais et pour une redistribution de certains investissements dans l'amélioration des services de transport collectif.

Si on veut avoir le plus d'impacts sur les GES et les villes, ce n'est probablement pas avec cette décision-là. Pas parce qu'il ne faut plus la faire, mais il faut probablement l'étaler dans le temps et garder de ces argents-là pour permettre des ajouts en transport collectif pour tous les citoyens , souligne le premier magistrat de la Ville de Québec.

Bruno Marchand lance cette missive après avoir pris connaissance de l’article de Radio-Canada qui fait la compilation des dépenses prévues en électrification par les principales sociétés de transport collectif de la province dans leurs plans décennaux d'immobilisations (PDI). Des investissements de 2,3 milliards de dollars sont prévus seulement pour le Réseau de transport de la Capitale (RTC).

Le RTC doit recevoir ses dix premiers autobus électriques en 2025. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

L'enjeu, c'est que ce n'est pas parce que c'est une mauvaise idée, c'est que le trois milliards qu'on va mettre là-dessus n'améliore pas le service et il n'amène pas de nouveaux utilisateurs , martèle-t-il, en arrondissant à la hausse le montant d’investissement prévu par le RTC .

Dès l’an prochain, le gouvernement ne subventionnera que l’achat d'autobus électriques et souhaite que, d’ici 2030, 55 % des véhicules dans les flottes des sociétés de transport soient électriques. Une enveloppe de 5 milliards de dollars avait été annoncée en 2021 pour le projet. Je pense que le gouvernement devrait faire un pas de côté et retarder l'échéance à 2035 ou 2040 , soutient le maire de Québec.

C’est une demande qui ressemble à celle de l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ), qui regroupe justement les principales sociétés de transport. L’investissement dans l’offre de services pour favoriser un transfert modal demeure la meilleure façon d’atteindre cet objectif gouvernemental de réduction des GES . Dans cette perspective, l’électrification ne doit pas se faire au détriment de l’offre de service , écrit-elle dans le mémoire qu’elle a remis au ministère des Finances, en vue du budget provincial de 2024-2025.

Mieux s’attaquer au GES

Le maire Marchand reprend les arguments mis de l’avant par la professeure en génie des transports à Polytechnique Montréal, Catherine Morency, dans le précédent reportage de Radio-Canada.

Je pense que Catherine Morency est pile-poil sur la décision qu'on doit prendre. On fait ça pour avoir un impact sur l'environnement, c'est super important et c'est noble, mais on peut avoir de plus grands impacts avec autant d'argent en faisant d'autres mesures , avance-t-il

La part des déplacements effectués en auto solo est passée de 68,5 % en 2017 à 73,7 % en 2021. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguere

Il précise qu’il n’est pas contre l’électrification, mais se questionne sur la cible prioritaire pour les investissements en transport en commun. Si on a trois milliards à mettre, il y a des choses qu'on peut faire pour l'ensemble de la Ville et je ne parle même pas de transport structurant. Augmenter les Express, la fréquence, le service et sa rapidité. Avec trois milliards, c'est fou ce qu'on peut faire , lance Bruno Marchand.

Selon lui, il est préférable d’inciter plus de gens à prendre l’autobus plutôt que l’automobile pour s’attaquer aux émissions de GES des transports, comme le suggérait aussi la professeure à Polytechnique.

Défi logistique et financier

Bruno Marchand relate aussi le poids qui demeurera de ces investissements à la Ville et au RTC . Ça va faire augmenter la dette au RTC de façon énorme et celle de la Ville aussi. Donc, ce sont des paiements d'intérêt qu'on va devoir débourser , indique-t-il.

Le service de transport de Québec estime d’ailleurs que l’électrification fera plus que doubler sa dette l’an prochain, ce qui aura aussi un impact sur son budget de fonctionnement annuel pour les années à venir. Elle estime que ces investissements représenteront près de 30 % du service de la dette dans le budget de 2033.

Lors de la présentation du budget, les administrateurs du RTC avaient dénoncé le poids que représentera l'électrification dans ses futurs budgets. Photo : Radio-Canada / Nicolas Perron-Drolet

L’arrivée massive de véhicules électriques suppose aussi que les sociétés de transport doivent prévoir des infrastructures pour les accueillir, les entretenir et les recharger. Juste en [coûts pour les] garages pour le RTC , on parle d'approximativement 1,8 milliard. Il faut qu'il y en ait un premier de construit quand vont arriver les autobus, sinon on va se retrouver avec des autobus qui ne pourront pas fonctionner tant que ça , remarque Bruno Marchand.

Le maire donne comme exemple le nouveau centre d'entretien qui sera situé sur l’avenue Newton. Construire un garage, ça ne se fait pas en quatre ou cinq mois. Ça suppose des autorisations rapides et des mois de travail, donc ça veut dire que si on veut être efficace en 2025 pour les nouveaux autobus, il faut commencer maintenant , estime-t-il.

Or, l’empressement ne semble pas se refléter du côté gouvernemental. Il faut accélérer le pas et c'est sûr que le gouvernement qui avait prévu 5 milliards va mettre la pédale douce, mais présentement, en n'ayant pas les autorisations pour aller vers le garage, est-ce qu'il sera prêt pour les premiers autobus? , se demande le maire.

Les demandes de l’ ATUQ

L’Association demande qu’une large discussion soit entamée avec le gouvernement sur ce projet majeur et sur les enjeux qu’il implique pour les sociétés de transport qui doivent déjà se pencher sur leur structure de financement.

Nous souhaiterons ainsi aborder avec vous notamment l’augmentation importante des coûts de construction et d’équipements au Québec, qui seront conséquemment nettement supérieurs aux 5 milliards que le gouvernement avait prévus pour ce projet , mentionne-t-elle dans son mémoire.

Elle doute aussi de l’efficacité de la mesure pour la réduction des émissions de GES . Le retour sur l’investissement de l’électrification du transport collectif, c’est-à-dire la réduction des GES résultant du passage au mode 100 % électrique des autobus, est très faible , soutient l’ ATUQ .

Réponse du gouvernement

Radio-Canada a fait parvenir au cabinet de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, des questions par rapport aux inquiétudes et des points soulevés par le maire de Québec.

Au moment de publier le texte, le cabinet n’avait pas encore pu répondre aux questions.