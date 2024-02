Plus de logements, moins de spéculation : la C.-B. défend sa taxe sur la revente rapide

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) espère deux choses avec la taxe sur la revente précipitée présentée lors du budget provincial : décourager les spéculateurs à investir dans le marché immobilier de la Colombie-Britannique et encourager la création de multilogements.

Pour décourager la spéculation immobilière, la province taxera jusqu’à 20 % des profits perçus sur une propriété vendue deux ans ou moins après son achat.

Rendez votre logement disponible pour une famille ou une personne qui est à la recherche d’une première résidence , dit David Eby, qui a voulu lancer lundi un avertissement aux investisseurs.

La Colombie-Britannique n’est pas l’endroit où vous pouvez investir dans le marché immobilier.

Le NPD estime aussi que la taxe pourrait encourager le développement de multilogements sur des terrains de maisons unifamiliales.

Dans les exemptions prévues par la province, un propriétaire qui décide de transformer sa maison unifamiliale en multilogements pour la revendre sera exempté de la taxe sur la revente précipitée.

Cela ne comprend pas les rénovations, comme la démolition d’une vieille cuisine.

Avec cette exemption, nous voulons encourager les propriétaires à transformer leurs maisons unifamiliales en multilogements pour permettre à des familles de vivre dans un bon quartier qui, autrement, serait trop cher pour elles.

Une taxe qui touche peu de personnes?

Selon le ministère des Finances, la Colombie-Britannique pourrait percevoir jusqu'à 45 millions de dollars l'an prochain. D’après le NPD , cet argent sera réinvesti dans des projets de logements abordables.

Brendon Ogmundson, économiste en chef de l’Association des agents immobiliers de la Colombie-Britannique, estime que cette taxe ne touchera que de 1 à 2 % des ventes l’année prochaine.

Ce n’est qu’une petite part du marché qui est visée. Le réel problème, c’est l’offre de logements. [...] Et la taxe pourrait décourager davantage de personnes à mettre leur logement en vente.

L’Association est d’avis que le NPD aurait une incidence plus importante sur la spéculation, s'il taxe les profits perçus sur un bien immobilier vendu six mois ou moins après son achat plutôt que deux ans ou moins.

Ravi Kahlon croit que, au contraire, les spéculateurs profiteraient d'une plus courte durée de taxation. Il dit que selon les estimations de son ministère, la taxe n’a pas non plus besoin d’être plus élevée.

Le but, ce n’est pas de percevoir un maximum d’argent; c’est vraiment de limiter les spéculateurs. Nous allons bien sûr avoir un œil sur cette mesure et l’ajuster au besoin , précise le ministre du Logement.

Le président de l’Association des propriétaires de la Colombie-Britannique, David Hutniak, croit aussi que la taxe touchera peu de logements.

Je pense que si cette taxe avait été introduite il y a 20 ans ou 30 ans, elle aurait eu un profond impact sur la spéculation immobilière. Maintenant, ça ne touchera qu’une petite partie du marché , explique-t-il.

Il salue l’exemption liée aux multilogements, mais il estime que les lois sur le logement adoptées l'automne dernier auront un effet plus important sur l’offre de logements.

David Hutniak souligne notamment les nouvelles restrictions sur les locations à court terme.

La loi limite la location à court terme aux seules résidences principales d'un propriétaire, comme c'est le cas des chambres en location, ou à un appartement secondaire attenant à la résidence principale du propriétaire.

Les propriétaires ont deux choix avec Airbnb : soit ils louent à court terme leur résidence, soit ils vendent. On voit que plus de locations à long terme sont disponibles.

Il estime aussi que la loi qui force les municipalités à construire des multilogements au lieu de maisons unifamiliales permettra d’augmenter le nombre de nouveaux logements à louer ou à acheter.