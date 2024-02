Colloque Santé Trans : démystifier la transidentité

Un premier colloque Santé Trans s’est tenu lundi à l’Université du Québec à Chicoutimi. Présentation de recherches et de projets pilotes, formations et panels de discussion ont marqué cette première édition.

Une recherche portant sur Le vécu des parents d’enfants trans et non-binaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean a notamment été présentée aux participants.

Une quinzaine de parents d'enfants trans ont été questionnés sur leur expérience parentale, sous la direction des chercheurs Yann Zoldan et Delphine Rambeaud-Collin. À la lumière des résultats, ils recommandent d'améliorer la prévention de la transphobie. Ils souhaiteraient un meilleur accès aux services pour les personnes trans et la création de services spécialisés dans la région.

Le chercheur en psychologie Yann Zoldan estime que les professionnels de la santé manquent parfois de formation dans ce champ spécifique.

Je pense qu’en région, c’est important qu’on en parle [...] Les personnes trans existent, les personnes non binaires existent. Ce n’est pas une pathologie et ce qu’on doit faire en tant que professionnel de la santé, c’est de les aider , soutient-il.

Ouvrir en mode plein écran Delphine Rambeaud-Collin et Yann Zoldan sont les co-auteurs d'une recherche portant sur le vécu des parents d’enfants trans et non-binaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Un autre projet de recherche

Une figure phare du mouvement dans la région, Claude Amiot, a même mené un projet de recherche.

Celle qui a amorcé sa transition dans la soixantaine a réalisé une étude avec Annie Pullen Sansfaçon de l'Université de Montréal.

Mme Amiot se demandait pourquoi presque toutes les études sur les personnes transgenres parlaient des organes génitaux et des transformations de ceux-ci.

Or, la principale préoccupation de Mme Amiot lorsqu’elle a changé d’identité de genre était sa barbe.

Chez la femme trans, veut, veut pas, la barbe est inévitable. C’est essentiel puis, malheureusement, une bonne partie de la communauté n’a pas les finances. Je connais une personne qui est rendu à plus de 20 000 $ d’épilation juste pour le visage , raconte-t-elle.

Comme Yann Zoldan et Delphine Rambeaud-Collin, elle pointe certaines pistes d’amélioration, comme une meilleure couverture des soins, plus d’informations sur les ressources et les possibilités de soins, du personnel mieux formé pour éviter les micro-agressions, la réduction des délais d’attente et de meilleurs suivis postopératoires.

