La semaine de relâche commence. Pour bien des familles, il y reste autant d’argent dans le portefeuille que de neige sur le sol. Sachez que plusieurs organisations ont préparé des activités qui ne coûtent absolument rien. Il faudra peut-être toutefois s’inscrire dans certains cas. Voici une liste qui pourra vous aider à planifier cette semaine de vacances.

Ouvrir en mode plein écran Les bibliothèques sont animées pendant la semaine de relâche. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Pour les amateurs d’art et de culture

Les bibliothèques et les centres d’exposition sont des lieux très animés. La majorité redouble d’imagination pour proposer des activités ludiques et originales.

Publicité

Celles de Shawinigan donnent la chance d’apprendre à jouer du ukulélé, de fabriquer de la slime, de découvrir l’art du pixel avec des perles Hama.

À Bécancour, on organise une chasse aux livres. On offre aussi du cinéma en famille du côté de Trois-Rivières. Consultez le site de votre bibliothèque, vous y trouverez à coup sûr de belles propositions.

Parlant cinéma, le Moulin Michel de Gentilly présentera La Guerre des tuques le dimanche 3 mars. D'ailleurs entre 10 h et 17 h il sera possible de se régaler de tire d’érable sur la neige et d’emprunter des raquettes pour profiter des sentiers.

Au Carré 150 de Victoriaville on offre des ateliers de théâtre d’ombre sur le thème du cirque les 5 et 6 mars. C’est gratuit, mais il faut s’inscrire.

Au musée des religions du monde de Nicolet, on passe en mode fiesta mexicaine avec plusieurs ateliers inspirés de la culture du pays, comme la décoration de pinata, faire une partie de balle Ulama à la manière des Aztèques, fabriquer son Ojo de Dios. Il y a là de bien belles découvertes à faire.

Petit rappel, le Centre d’exposition Raymond-Lasniers a créé une exposition jeunesse sur le thème de la diversité corporelle intitulée Ressemble à personne. Elle est toujours à l’affiche et elle est gratuite.

Ouvrir en mode plein écran L'exposition s'adresse principalement aux jeunes, même si tout le monde peut en profiter. Photo : Radio-Canada / Fanchon Aubry

Finalement, La Tuque n’est pas en reste puisque le Complexe culturel Félix-Leclerc présente la pièce multimédia Dunort qui s’adresse spécialement aux enfants de niveau primaire. C’est présenté le vendredi 8 mars à 15 h. C’est gratuit et aucun billet n’est nécessaire. Premier arrivé, premier assis!

Publicité

Pour les amateurs d’activités physiques et de plein air

Dans ce rayon, les Villes se sont surpassées pour en offrir pour tous les goûts.

À Nicolet par exemple, on peut danser la zumba, faire du ninja yoga, du mini putt. On peut participer à une disco patin galactique à l’aréna Pierre Provencher. D’ailleurs danser en patin semble être à la mode puisqu’on organise aussi une disco sur glace au Colisée Desjardins de Victoriaville et une fiesta sur glace à Drummondville.

Bécancour aussi a prévu toute une panoplie d’activités gratuites. Le Faubourg du Mont-Bénilde met ses trois sites à la disposition des familles. L’aréna de Bécancour a un horaire spécial pour la relâche. Le Musée de la Biodiversité donne un accès gratuit à ses sentiers pédestres.

Ouvrir en mode plein écran Le ski Hok est un sport répandu en Mongolie. Photo : Facebook/Parc régional de la rivière Gentilly

Trois-Rivières dispose de plusieurs sites de raquettes accessibles gratuitement. Le parc de la rivière Batiscan offre un accès gratuit pour tous et des activités amusantes à essayer comme du ski Hok, du geocaching, des rencontres avec un naturaliste et ses bestioles.

Shawinigan détient aussi un bon nombre de sentiers de raquettes, de ski et de randonnée. Il est aussi possible d’aller glisser sur les longues pentes du parc de la rivière Grand-Mère. L’école secondaire Val-Mauricie offre gratuitement l’accès à ses gymnases pour pratiquer le badminton.

Il est impossible d’énumérer toutes les activités gratuites offertes par les municipalités. Allez faire un tour sur leur site Internet ou sur leur page Facebook pour constater à quel point plusieurs se sont investies pour divertir leurs concitoyens.

Bonne relâche!