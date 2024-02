La Ville de Kapuskasing se tourne vers les tribunaux après le retard dans le remboursement des dépenses reliées à l’accueil d’évacués en 2023.

Selon un rapport présenté lundi soir, Services aux Autochtones Canada doit 7,1 millions de dollars à la Ville, pour une demande qui a été déposée le 13 octobre 2023.

Le rapport, préparé par le directeur des mesures d’urgence et chef des pompiers de Kapuskasing, Pat Kennedy, indique que le moment aurait dû être payé au plus tard à la fin du mois de janvier, mais qu’un mois plus tard, le ministère doit encore la majorité du montant réclamé.

Le conseil municipal a voté en faveur de la recommandation d’engager une action en justice pour obtenir un remboursement et recouvrer des dommages-intérêts.

Publicité

Le conseil a aussi appuyé la recommandation d’informer SAC et le Centre provincial des opérations d'urgence que Kapuskasing n’accueillera plus d’évacués tant et aussi longtemps que la Ville n’aura pas reçu un remboursement complet et que des mesures ne seront pas prises pour éviter d’autres retards.

Dans une entrevue accordée dans le cadre de l'émission Le Matin du Nord, le directeur général de la ville, Guylain Baril, a déclaré que des retards de remboursement sont récurrents.

Ça fait quand même quelques années que ça dure. On a été très patients. Au départ on nous expliquait que c'était des problèmes administratifs. Mais là, ce n'est plus le cas, affirme M. Baril en soulignant que ce manque de fonds menace la réalisation de projets de reconstruction de rues de la ville au cours de l'été.

Nous sommes déjà dans une ligne de crédit en raison de ces paiements qui n'arrivent pas de Services aux Autochtones Canada, donc ça met une pression assez énorme sur le bon fonctionnement de notre ville , précise M. Baril.

Publicité

Selon l’entente en place entre la municipalité et Services aux autochtones Canada, le fédéral doit fournir un remboursement dans un délai de 90 jours ou moins après l’envoi d’une demande.

Les nombreuses communications par courriel, par vidéoconférence et en personnes n’ont pas permis de régler le problème à l’amiable , écrit M. Kennedy dans son rapport.

Le rapport souligne aussi que les dépenses liées aux évacuations de 2022 ont été remboursées 224 jours après le dépôt de la première demande.

La deuxième demande pour la même année a pris 265 jours avant que les dépenses soient remboursées partiellement. Selon le rapport, le ministère doit encore 1014 $ à la Ville de Kapuskasing pour 2022.

Services aux Autochtones Canada n'a pas répondu à notre demande de commentaires.

Avec les informations de Chris St-Pierre.