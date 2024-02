Baie-Comeau a besoin d’un important projet industriel selon le maire

Le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, plaide pour que sa ville puisse accueillir au moins un important projet industriel d'ici les prochaines années. Selon lui, Baie-Comeau a écopé économiquement de la fermeture d’entreprises ces dernières années.

Lors du bilan de sa première année de mandat, lundi, Michel Desbiens ne s’est pas avancé sur les usines qui pourraient voir le jour à Baie-Comeau.

Néanmoins, des projets d'usines d'hydrogène et d'ammoniac verts, comme ceux de Universal H2 et de Hy2gen, sont déjà dans les cartons, mais leur réalisation nécessite des centaines de mégawatts.

Michel Desbiens a martelé l'importance d'une nouvelle entreprise à Baie-Comeau lors de son bilan de première année en tant que maire. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Michel Desbiens estime que c’est maintenant au tour de Baie-Comeau de bénéficier des très convoités blocs d’électricité d’Hydro-Québec. La société d’État doit annoncer de nouveaux raccordements industriels ce printemps.

Le maire souligne que la Ville a perdu six millions de dollars de revenus annuels en raison de l’arrêt d’industries. On a vraiment besoin d'une nouvelle entreprise pour reprendre les revenus qu'on a perdus avec la fermeture de [la papetière] Produits forestiers Résolu, la fermeture des vieilles salles de cuves d’Alcoa et la vente du barrage de Résolu à Hydro-Québec.

Le marché locatif de Baie-Comeau, déjà sous pression, pourrait être mis à mal avec l'arrivée d'une nouvelle usine. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

L’arrivée d’une nouvelle usine risque toutefois de mettre à mal un marché immobilier déjà souffrant à Baie-Comeau, convient l’élu. Il manque 500 logements présentement pour répondre à la demande existante. Ça, c'est sans compter s'il y a de nouveaux projets qui s'en viennent à Baie-Comeau.

Michel Desbiens a réitéré que l'accès au logement est un de ses dossiers prioritaires. Depuis un an, on a effectué 11 changements de zonage dans le but d'être prêts s'il y a des promoteurs qui veulent acheter des terrains et construire des logements.

On a bon espoir que des constructions commencent ce printemps avec ce qu’on a fait.

Le conseil municipal compte aussi adopter en mars un programme de crédit de taxes pour stimuler la construction de nouveaux bâtiments locatifs à vocation résidentielle.