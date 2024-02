Deux projets de logements abordables et complémentaires à Saint-Georges

Plusieurs logements abordables seront construits au centre-ville de Saint-Georges. Un projet d’« appart-école » de l’organisme le Bercail verra le jour et un édifice de 41 logements de la Société immobilière communautaire de Beauce (SICB) sera construit dans le même secteur. Les deux projets seront complémentaires.

Pour l' appart-école , le Bercail vise la construction d’un édifice de 4 à 6 unités de style studio, en face des locaux de l’organisme dont la mission première est l’hébergement pour les sans-abri.

On veut que les gens apprennent à entretenir un logement, à être fiers, à avoir de bonnes habitudes où il va y avoir un suivi et un accompagnement offert par le personnel du Bercail. Un endroit abordable, sécuritaire et accessible , explique la directrice Cathy Fecteau qui note une forte augmentation.

Le nouvel édifice sera sur le terrain vacant à gauche de l'Accueil inconditionnel et l'Assiéttée beauceronne, deux services externes du Bercail. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le projet du Bercail, on le chérit depuis plusieurs années. On le sait qu’on fait face à une crise du logement, où le taux d'inoccupation est préoccupant.

La dernière enquête sur les logements locatifs de la SCHL montre un taux d'inoccupation de 0,5 % en octobre 2023 à Saint-Georges.

Sarah Bellemare et Cathy Fecteau de l'organisme le Bercail. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Dans ces studios-là, ça ne sera pas nécessairement la clientèle la plus facile. On sait qu’il y a une clientèle qui a de la difficulté à avoir des logements pour diverses raisons et c’est celle-là qu’on veut amener un peu plus loin. L’encadrer pour qu'elle vive une expérience positive , explique Cathy Fecteau qui espère voir la première pelletée de terre sur la 2e avevue d’ici la fin de l’année.

Elle note une forte augmentation de la moyenne des durées de séjours. Depuis la création de l'organisme en 1983, ils sont devenus trois fois plus longs.

On est plus dans le 40-45-50 jours. Il y a des jours qu’on dit : "ouf", c’est plus fragile, nos taux d’occupation annuels ont augmenté énormément , précise la directrice.

Les locaux du Bercail ont agrandi à quelques reprises depuis sa création en 1983. Aujourd'hui, 40 employés y travaillent jour et nuit et l'organisme compte 24 lits. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

41 logements abordables

Le projet d’ appart-école sera aussi complémentaire avec celui prévu de 41 logements dans le même secteur, au coin de la 2e avenue et de la 120e rue, où les locataires pourraient emménager après leur séjour dans les unités où il y a un accompagnement.

Il y aura un mariage entre les deux projets, ils seront complémentaires , souligne Cathy Fecteau, aux côtés de sa collègue Sarah Bellemare qui est aussi présidente de la Société immobilière communautaire de Beauce (SICB). Cet organisme a été créé par des organismes communautaires pour trouver des solutions régionales à la crise du logement.

L'endroit où se trouvera l'édifice de trois étages. La SICB souhaite commencer la construction cette année. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

L'édifice comptera trois étages et comprendra des logements d'une à trois chambres à coucher. Du logement abordable et non social, précise Sarah Bellemare. On est 10 % en dessous du loyer médian . Ce bâtiment sera réalisé en partenariat avec la Société d’habitation du Québec et la Ville de Saint-Georges.

Pour le Bercail, c’est intéressant. Tu mets tes gens qui ont de la difficulté à conserver un logement en entraînement intensif et en deuxième étape, [tu les mets] dans un logement plus régulier, avec un soutien plus léger pour voir si les choses se passent bien.

Sarah Bellemare espère sortir des préjugés de la clientèle du centre-ville avec ce projet. Elle souhaite avoir un premier projet avec une vraie mixité sociale qui ne sera pas identifié comme un HLM où c’est des personnes à faible revenu qui habitent là .

L’édifice sera aussi érigé tout près du CJE Beauce-Sud qui travaille avec les nouveaux arrivants pour faciliter leur intégration.