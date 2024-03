Sept activités à faire pendant la semaine de relâche

La semaine de relâche arrive à grands pas et le Québec regorge d’activités à faire en famille, que ce soit en plein air ou à l’intérieur. Voici sept suggestions de sorties qui plairont autant aux enfants qu’à leurs parents.

1. Des jeux en réalité virtuelle dans les centres MontVR

Fondée en 2017, l’entreprise de jeux en réalité virtuelle MontVR compte maintenant quatre centres de divertissement dans la province : à Québec, à Saguenay, à Trois-Rivières et à Brossard, dans le Quartier DIX30.

Trois formules sont proposées, à commencer par les jeux d’évasion, qui se pratiquent en équipes de 4 ou de 6 personnes maximum, chacune étant munie d’un casque de réalité virtuelle. Les joueurs et joueuses doivent travailler de concert et résoudre une série d’énigmes afin de s’évader d’un endroit (virtuel) en moins de 60 minutes. Sept scénarios différents sont offerts, du manoir terrifiant du comte Malin au temple perdu d’Osiris, mille pieds sous la mer.

Les stations de jeux sont des cabines individuelles équipées d’un casque de réalité virtuelle et de contrôleurs. Les joueurs et joueuses peuvent choisir parmi une dizaine de jeux comme Half-Life: Alyx, Superhot VR ou The Walking Dead: Onslaught. Il est possible de jouer seul, contre des gens dans d’autres cabines ou encore en ligne, contre des inconnus.

L’expérience de type free roaming se distingue des deux autres en plaçant ceux et celles qui y jouent dans un grand espace commun, en équipes de 4 ou 6 personnes maximum. Au lieu de se déplacer virtuellement en cliquant sur un point, les joueurs et joueuses se déplacent en marchant comme dans la réalité. Plusieurs activités sont offertes, dont des jeux d’évasion, le jeu de zombies After The Fall ou encore le jeu Cook’d Up, qui transforme les participants et participantes en chefs de cuisine devant nourrir une clientèle nombreuse et affamée.

Découvrez toutes les expériences et les tarifs sur le site de MontVR (Nouvelle fenêtre). À noter que la plupart des activités sont réservées aux personnes de 10 ans et plus.

2. Voir un film pour enfants au FIFEM

Du 2 au 10 mars se tiendra la 27e édition du Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM). Plus de 70 films en provenance d’une vingtaine de pays seront présentés au Cinéma Beaubien, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Le public pourra notamment découvrir le film Écho à Delta du réalisateur Patrick Boivin, qui met en scène Étienne, 10 ans, et son petit frère David, 7 ans. Lorsque ce dernier disparaît mystérieusement, Étienne et sa bande tenteront de prouver qu’il a été enlevé par des extraterrestres.

Plusieurs films étrangers seront également présentés, comme Ça sent la coupe!, une production de la République tchèque. Le long métrage nous ramène en 1998, peu après que l’équipe tchèque eut remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Nagano.

La fierté nationale s’empare des enfants du pays, qui veulent tous ressembler à Jaromir Jagr ou au gardien Dominik Hašek. Dom, 11 ans, forme une équipe de hockey avec ses amis, les Sabres (en référence aux Sabres de Buffalo). Leur but : vaincre l’équipe des Red Wings du village voisin et gagner son respect. Le film est présenté dans sa version originale, mais avec une narration en français.

Retrouvez la programmation complète du FIFEM sur le site du festival (Nouvelle fenêtre).

3. Fabriquer des marionnettes à la TOHU

Toujours à Montréal, la TOHU propose une semaine entière d’activités gratuites du 4 au 8 mars, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, dans le parc Frédéric-Back. De 12 h 15 à 13 h tous les jours, dans la salle atelier, les jeunes de 5 ans et plus pourront notamment apprendre à confectionner des marionnettes avec des produits recyclés, grâce à l’expertise de la compagnie de théâtre pour enfants Meute Monde.

Ouvrir en mode plein écran L'atelier de fabrication de marionettes de la TOHU, animé par la compagnie Meute Monde Photo : La TOHU/Meute Monde

Dans la même salle, Meute Monde propose aussi un cours d'initiation à la danse de 13 h 15 à 14 h et un cours d’initiation au yoga de 14 h 15 à 15 h. Du 6 au 8 mars, de 12 h à 16 h, la compagnie Le gros orteil offre de son côté un atelier de cirque dans la salle circulaire de la TOHU.

Plusieurs autres activités sont offertes (Nouvelle fenêtre), comme une exposition de l’artiste Webster, une zone pour jouer à un jeu vidéo interactif et deux spectacles de cirque. À l’extérieur, la TOHU prête également toutes sortes d’équipements : skis de fonds, raquettes, cerfs-volants et luges.

4. Créer ses propres rythmes de hip-hop au Musée de la civilisation

La culture hip-hop est explorée sous toutes ses coutures au Musée de la civilisation à Québec du 2 au 10 mars. Plusieurs ateliers sont proposés, comme le BeatLab, où le public est invité à concevoir des rythmes, de l’échantillon à la mélodie, à l’aide d’ordinateurs, de consoles MIDI et de sons préenregistrés. Ou encore Rime ton rap, un atelier sur les bases de l’écriture rap au terme duquel les gens sont invités à pondre leur propre couplet.

Dans le même esprit, Marc Duval, alias Général Patente, anime un atelier de création de rythmes dans lequel la musique est créée à partir des mouvements du corps. Les jeunes peuvent également créer leurs propres œuvres avec des tables de graffitis sur sable. Les artistes du Studio Party Time proposent de leur côté un atelier d’initiation à la danse hip-hop.

Tous les événements de la relâche, qui sont inclus avec le billet d’entrée au musée, sont disponibles sur le site du Musée de la civilisation (Nouvelle fenêtre). Les activités sont inspirées de l'exposition Sur paroles. Le son du rap queb, présentée jusqu'au 2 septembre.

5. Découvrir les Parcours ludiques, un peu partout au Québec

L’équipe de Parcours ludiques propose plusieurs expériences de jeux et d’énigmes à l’extérieur, à réaliser à partir d’installations physiques ou de son téléphone intelligent. Ces activités interactives, dont la plupart sont gratuites, se déploient dans plusieurs villes de la province.

Il y a par exemple le parcours hivernal Le flocon d’or, un rallye GPS qui raconte la légende d’un flocon extrêmement rare qui tombe du ciel une fois tous les 100 ans. Pour y participer, les familles n’ont qu’à se rendre aux endroits indiqués sur le site de Parcours ludiques et télécharger une application gratuite pour commencer le parcours.

L’activité est offerte à Boucherville, Chambly, Rigaud, Saint-Donat, Donnacona, ainsi que dans les arrondissements de Saint-Laurent et de Pierrefonds-Roxboro, à Montréal. Pour découvrir les autres parcours, comme Les défis givrés, Les barils disparus ou Les contes magiques, rendez-vous sur le site de Parcours ludiques (Nouvelle fenêtre).

6. Danser, jouer et patiner à Montréal en lumière

La 25e édition de Montréal en lumière se tiendra dans la métropole du 29 février au 10 mars, avec une vaste programmation qui couvre à peu près toutes les disciplines, du cinéma à la musique en passant par la gastronomie, le théâtre et la danse. Le festival propose également une dizaine d’événements spécialement pensés pour la semaine de relâche.

Sur la patinoire de l’esplanade Tranquille, la troupe de patineurs et patineuses Red Lips District présentera le spectacle Brille!, une sorte de dance battle sur glace où les athlètes rivalisent d’imagination pour présenter des figures époustouflantes. Le spectacle gratuit sera présenté quatre fois, avec deux représentations le 1er mars (17 h 30 et 21 h 30) et deux autres le 9 mars (19 h 30 et 21 h 30).

Ouvrir en mode plein écran La troupe de patinage Red Lip Districts Photo : Montréal en lumière

On invite aussi les adeptes de patin à venir glisser et tournoyer lors de séances de patinage public en compagnie des membres de la troupe de patinage contemporain Le Patin Libre et de leur DJ. L’activité se tiendra également à la patinoire de l’esplanade Tranquille, le 2 mars de 15 h 30 à 18 h, puis du 5 au 9 mars de 13 h 30 à 16 h.

Parmi les autres activités proposées, on peut souligner le spectacle de tambours lumineux de la troupe de percussionnistes Baratanga, à voir sur la rue Sainte-Catherine le 29 février et le 9 mars, de 19 h à 21 h. Ou encore un atelier de sculpture sur glace, qui se tiendra le 7 mars à 14 h 30. Les jeunes pourront également rencontrer les mascottes de Télé-Québec du 8 au 10 mars, entre 14 h et 17 h, à l’Espace Télé-Québec.

La programmation complète est disponible sur le site de Montréal en lumière (Nouvelle fenêtre).

7. Faire le plein d’adrénaline avec les tyroliennes d’Arbraska

Les parcours d’arbre en arbre d’Arbraska sont tout indiqués pour les personnes en quête de sensations fortes, ou celles qui souhaitent affronter leur vertige. Trois des cinq parcs de tyroliennes de l’entreprise demeurent ouverts durant toute la saison hivernale : Arbraska Laflèche (Gatineau), Arbraska Mont-Saint-Grégoire (Montérégie) et Arbraska Rawdon (Lanaudière).

Différents parcours sont proposés selon l’âge ou la témérité des participants et participantes, et chaque site propose des activités différentes en plus des tyroliennes. Il y a notamment la visite de la caverne Laflèche à Arbraska Laflèche, le village Arbre-en-ciel et ses cabanes colorées à Arbraska Rawdon ou l’expérience Uplå à Arbraska Mont-Saint-Grégoire, un parcours dans un monde suspendu composé d’une multitude de filets et de trampolines.

Pour réserver votre journée en plein air, rendez-vous sur le site d’Arbraska (Nouvelle fenêtre).