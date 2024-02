La démolition partielle de l’aluminerie d’Arvida ne nuirait pas au dossier à l'UNESCO

La démolition d'une partie de l’aluminerie d'Arvida afin de faire place à de nouvelles cuves de la technologie AP60 et du Centre de recyclage d'aluminium post-consommation ne devrait pas avoir d’impact sur la démarche de reconnaissance de ce quartier comme ville industrielle auprès du patrimoine de l’UNESCO. La multinationale assure être ouverte à toutes les options pour valoriser ses équipements.

Rio Tinto amorcera à compter d’avril la démolition de bâtiments qui ont accueilli les premières cuves précuites datant de 1926.

Dans le patrimoine industriel, il y a à la base l'idée de modernisation, de continuité, de transformation et d'évolution. Il ne faudrait pas freiner ça au motif du patrimoine. On ne parle pas d'un tableau de Léonard de Vinci dans un musée, on parle d'une usine qui est au cœur d'une ville vivante , indique la titulaire de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain UQAM , Lucie K Morisset.

Maintenir des bâtiments n’apporterait rien au patrimoine industriel d’Arvida.

De là à se dire qu'on garde des séries de bâtiments plus ou moins vides ou avec plus ou moins de fonctions, pour simplement rendre beau le paysage, ça ne va pas créer d'appartenance, ça ne va pas créer de patrimoine ou de tissus social , ajoute Mme Morisset.

En revanche, la conservation de certains éléments, comme des cuves en exposition, est un aspect qui n'est pas négligeable dans la reconnaissance du patrimoine industriel de cette ancienne ville de compagnie.

Le comité pour la reconnaissance patrimoniale d'Arvida et le Centre d'histoire d'Arvida souhaitent explorer cette avenue. Plusieurs idées sont d’ailleurs sur la table.

Avec le centre d'histoire d'Arvida, on regarde pour faire des immersions, montrer à quoi ça pouvait ressembler une salle de cuve à l'époque, la chaleur que les travailleurs vivaient, l'odeur. On aimerait peut-être conserver une salle de cuve pour des visites guidées , expose le conseiller municipal et membre du comité pour la reconnaissance patrimoniale d'Arvida, Carl Dufour.

Depuis des années, Saguenay souhaite obtenir la reconnaissance de l' UNESCO au titre de patrimoine mondial pour une partie d'Arvida.

Rio Tinto affirme que toutes les options de nouvelles vocations envisageables pour les bâtiments sont à l'étude. La multinationale ajoute qu'elle travaille étroitement avec tous ses partenaires comme la Ville de Saguenay et le Centre d'histoire d'Arvida sur différentes options pour valoriser le patrimoine.

D’après les informations de Béatrice Rooney