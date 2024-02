En vue de la dixième édition du Concours LOL – Mort de rire, des membres de l’organisation ont pris la route du Nord de l’Ontario pour initier la jeunesse franco-ontarienne à l’humour. Jusqu’au 1er mars, des élèves de Timmins, Cochrane et New Liskeard vont découvrir les différents procédés pour faire rire un public.

L'un des formateurs, Zackari Gosselin, fait un retour aux sources dans sa ville natale, New Liskeard, pour ce premier arrêt d'une petite tournée nord-ontarienne.

Quand j’étais jeune, je ne me souviens pas d’avoir eu ces opportunités-là , se souvient celui qui a quitté le Nord de l’Ontario à l'adolescence vers la capitale fédérale.

Son déménagement à Ottawa lui a permis de découvrir la scène grâce à sa participation au concours lors des trois premières éditions.

Lorsqu'il a reçu l’appel du chargé de projet, Zackari n’a pas hésité à partager son savoir dans les corridors de l'École Ste-Marie, où sont inscrits son frère et sa sœur.

C’est vraiment le fun qu’on puisse aller dans le Nord et aller plus loin que juste des grandes villes comme Ottawa et Toronto.