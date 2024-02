Depuis trois ans, près d'un permis d'études sur trois au Canada a été délivré à seulement 10 collèges ontariens, révèlent des données obtenues par CBC News. L'analyse met en évidence quels établissements sont les plus susceptibles de subir les conséquences du plafond imposé par Ottawa sur le nombre d'étudiants étrangers.

Les données d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), obtenus grâce à une demande d'accès à l'information, recensent tous les permis d’études remis à des étudiants étrangers depuis 2018 pour leur permettre de fréquenter un des établissements postsecondaires au pays.

Notons que le nombre de permis délivrés ne correspondons pas nécessairement au nombre d'étudiants étrangers. Un rapport de Statistique Canada publiée en novembre dernier démontrait que le quart des titulaires de permis d’études postsecondaires n'étaient pas inscrits à l'école.

L'analyse des données permet néanmoins de constater que l’augmentation rapide du nombre d'étudiants étrangers en sol canadien est en fait attribuable à une poignée d'écoles, majoritairement situées en Ontario.

Établissements postsecondaires avec le plus d’étudiants étrangers Collège ou université Province Nombre de permis délivrés en 2018 Nombre de permis délivrés en 2023 Collège Conestoga ON 6032 30 395 Université Canada West C.-B. 839 13 913 Collège Fanshawe ON 4064 11 706 Collège Niagara Canada ON 3666 11 199 Collège Seneca ON 3792 11 042 Collège Lambton ON 5337 9639 Collège Centennial ON 6047 9529 Université Algoma ON 215 9329 Collège Sheridan ON 3620 9211 Collège Fleming ON 1440 8849 Collège St. Clair ON 3410 7849 Source : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

C’est cette même augmentation qui a incité Ottawa au mois de janvier à imposer un plafond immédiat de deux ans sur le nombre d’étudiants étrangers acceptés au pays.

Ce que révèlent les données d' IRCC :

Parmi les 30 collèges et universités canadiens qui ont obtenu le plus grand nombre de permis d'études internationaux l'année dernière, tous sont publics sauf un.

Près de 30 % de tous les permis d’études délivrés à travers le pays, au cours des trois dernières années, ont été remis à seulement 10 collèges ontariens.

12 collèges publics de l’Ontario ont au moins triplé leur nombre de permis annuels depuis 2018

Les données remettent en question certaines déclarations de politiciens fédéraux et provinciaux qui ont accusé les mauvais acteurs parmi les collèges privés d’alimenter l’augmentation du nombre d’étudiants étrangers. Certains collèges publics ont toutefois des ententes avec des collèges privés.

Selon des experts consultés par CBC/Radio-Canada, les données mettent aussi en lumière la cause réelle de l'augmentation spectaculaire des inscriptions internationales au sein du réseau postsecondaire.

Dans les dernières années, les gouvernements provinciaux et fédéraux ont activement attiré des étudiants étrangers pour renforcer la main-d'œuvre qualifiée de même que pour compenser le sous-financement des collèges et des universités (Nouvelle fenêtre), sans prendre en considération les conséquences sur le logement.

C'est une vache à lait, indique l’avocat spécialisé en immigration , Richard Kurland. Chaque étudiant génère probablement au moins 20 000 $ pour un établissement d'enseignement, et nous parlons ici de milliers et de milliers d'étudiants .

Des dizaines de milliards en droits de scolarité

Au total, plus de 1,5 million de permis d'études ont été délivrés pendant les six ans que couvre la banque de données obtenues par CBC News.

Tous ces permis d’études se sont traduits par des dizaines de milliards de dollars en droits de scolarité, versés aux collèges et universités canadiens, à un moment où les gouvernements provinciaux imposaient des mesures d'austérité dans le secteur.

En Ontario, les données montrent que le recrutement d'étudiants étrangers a considérablement augmenté à partir de 2018, lorsque le premier ministre Doug Ford est arrivé au pouvoir.

L’année suivante, le gouvernement Ford gelait le financement de l’enseignement postsecondaire, il réduisait de 10 % les droits de scolarité pour les étudiants canadiens et il lançait un programme explicitement conçu pour attirer les étudiants internationaux.

Résultat : les collèges publics de l’Ontario représentaient à eux seuls plus de 40 % des 435 000 permis d’études délivrés à l’échelle nationale en 2023.

Ouvrir en mode plein écran Le Collège Conestoga a connu une croissance fulgurante du nombre d'étudiants étrangers qu'il accueille chaque année. En 2013, plus de 30 000 de permis ont été délivrés à des étudiants en provenance de l'international pour qu'ils puissent fréquenter l'établissement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Carmen Groleau

La croissance de la population d’étudiants étrangers a été explosive et imprudente en Ontario, estime le consultant en immigration Earl Blaney.

Le public responsable, plutôt que le privé

Je suis choqué qu'on en soit arrivé à ce stade , indique Earl Blaney, après avoir consulté les données du ministère fédéral. Le problème, c’est que tout le monde applaudit, parce que tout le monde gagne énormément d'argent avec ça .

La croissance rapide du nombre d’étudiants internationaux et la pression qu’ils exercent sur le marché immobilier, en particulier dans le sud de l’Ontario et en Colombie-Britannique, ont incité le gouvernement fédéral à plafonner les demandes de permis d’études pour les deux prochaines années.

Le ministre fédéral de l’Immigration et le premier ministre ontarien ont depuis tenté de jeter le blâme sur les collèges privés, or, les données montrent clairement que les collèges et universités publics sont les principaux points de chute pour les étudiants internationaux.

Ouvrir en mode plein écran Marc Miller, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, lors d'un point de presse le lundi 22 janvier 2024. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Christinne Muschi

En décembre, le ministre fédéral de l'Immigration, Marc Miller, a déclaré que certains collèges privés au Canada étaient l'équivalent d'usines à chiots qui ne font que produire des diplômes . Le ministre n’a cependant pas voulu nommer d’établissements en particulier.

Lors d’une conférence de presse la semaine dernière, le premier ministre ontarien Doug Ford a pour sa part indiqué qu’il y avait quelques mauvais acteurs dans les collèges du secteur privé , lorsqu’il a été questionné sur les intentions de son gouvernement face à la situation.

Je crois simplement qu'il faut travailler au sein du ministère pour éliminer les mauvais acteurs et encourager les bons collèges et universités à continuer d'avancer , a-t-il ajouté.

Moins de permis, moins de revenus

L’Ontario s’attend à ce que le nombre de permis d’études liés à son secteur postsecondaire diminue de 50 %, ce qui représente environ 100000 étudiants internationaux de moins autorisés à étudier dans la province.

Étant donné que ces étudiants paient au moins 15 000 $ par année pour les programmes collégiaux et plus du double pour les diplômes universitaires, les calculs approximatifs suggèrent que le secteur postsecondaire ontarien pourrait perdre plus de 1,5 milliard de dollars en revenus.

Le gouvernement Ford n'a pas encore précisé comment il compte répartir l'allocation de ses permis d'études entre les collèges et universités, ni comment il compensera la perte de revenus imminente.

Le gouvernement a tout de même annoncé lundi une augmentation de près de 1,3 milliard $ du financement pour les établissements postsecondaires, une somme étalée sur les trois prochaines années. Cette hausse est par contre bien inférieure à celle recommandée en novembre par un groupe d’experts, avant l’imposition du plafond sur les permis d’études internationaux.

Ouvrir en mode plein écran L'avocat canadien spécialisé en immigration Richard Kurland. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Déjà certains observateurs prédisent une guerre entre les différentes institutions pour s’arracher les étudiants étrangers.

Les établissements sont mis les uns contre les autres , souligne Richard Kurland. C'est du darwinisme. Si vous mettez beaucoup de créatures dans le même panier, à un moment donné, elles finiront par se manger les unes entre les autres s'il n'y a pas suffisamment de nourriture.

Avec les informations de Mike Crawley et Valérie Ouellet