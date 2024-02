Le Centre acadien à l’Université Sainte-Anne rouvre ses portes, avec un nouveau mandat

Le Centre acadien de l’Université Sainte-Anne, à Point-de-l’Église en Nouvelle-Écosse, a rouvert ses portes en grande pompe, lundi. L’établissement, qui a fermé en 2020, fait peau neuve avec une réorientation de ses activités.

Fondé en 1972 par J. Alphonse Deveau, le centre possède une importante collection d’archives et une base de données généalogique des familles acadiennes de Clare.

Avant sa fermeture temporaire, pendant la pandémie, le centre était devenu surtout un centre de ressources sur la généalogie acadienne. Un consultant avait alors été embauché, afin de trouver des pistes pour aider le centre à revenir à sa mission principale.

C'est en présence de dignitaires tels que le lieutenant-gouverneur Arthur J. LeBlanc, que le nouveau Centre acadien de l'Université Sainte-Anne a été inauguré, le 26 février 2024. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Selon la vice-rectrice à l’enseignement et à la recherche de l’Université Sainte-Anne, Martine Béland, c’est mission accomplie avec cette réouverture: le centre retrouve son mandat principal.

C’est-à-dire, une mission de conservation, de collecte, de conservation et de mise en valeur des archives de la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse et aussi plus large, mais très centré sur la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse , explique-t-elle.

Les ressources sur la généalogie acadienne ont été informatisées afin de rendre l’information généalogique disponible au grand public sur Internet.

Des reliques à portée de la main

Le centre possède d’importantes collections d’archives, dont certaines datent de l’établissement des Acadiens en Nouvelle-Écosse.

Le directeur du Centre acadien de l’Université Sainte-Anne, Matthias Duc précise que le public est le bienvenu pour consulter la documentation d’archives et de généalogie sur place.

Les Acadiens que je côtoie dans la région, je vois que c’est surtout des personnes très intéressées par leur histoire et leur identité , partage le directeur en poste depuis janvier 2023. Je pense que c’est un trait de leur culture, je dirais, ils ont ça beaucoup. Ils respectent énormément leurs ancêtres.

Matthias Duc, directeur du Centre acadien de l'Université Sainte-Anne, au milieu des archives du centre. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Parmi les trésors historiques accessibles au centre, il y a un registre paroissial de Port-Royal qui date du début du 18e siècle.

Les premiers registres paroissiaux, évidemment, Port-Royal, ça remonte à un siècle avant 1604 -1605 l’établissement de la première ville de colons européens en Amérique-du-Nord, donc, mais ce sont les premières traces , dit Matthias Duc.

Le Centre acadien est situé au 1695, route 1, à Pointe-de-l'Église en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

L’Université Sainte-Anne tente maintenant de trouver les fonds nécessaires pour embaucher une deuxième personne, afin d’appuyer le travail du directeur.

D’après le reportage de Paul Légère