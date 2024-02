Camions Avantage inaugure son service de garde en entreprise

L’entreprise Camions Avantage a inauguré son service de garde en entreprise. Douze enfants fréquentent les installations depuis octobre.

Le nouveau modèle de garde s’inscrit dans le projet pilote de responsables d’un service de garde éducatif en communauté et en entreprise du ministère de la Famille.

Les responsables de service de garde qui sont reconnues par un bureau coordonnateur peuvent maintenant offrir des services ailleurs que dans leur résidence.

Dans les dernières années, ce qu'on observait, c'est que parfois elles quittaient la profession parce qu'elles étaient seules dans leur résidence avec les enfants. Cela leur permet de travailler en équipe avec une autre responsable, mais aussi avec une entreprise qui permet d'avoir des relations professionnelles , témoigne la directrice générale du CPE.BC des lutins, Sandra Larouche.

C'est un mode de garde qui est innovant et là pour rester , ajoute-t-elle.

Le CPE.BC des lutins regroupe trois installations qui totalisent 128 places. À cela s'ajoute un bureau coordonnateur de 1923 places réparties parmi plus de 255 responsables de service de garde éducatif en milieu familial dans les arrondissements de Chicoutimi et de Jonquière et dans les alentours.

Ouvrir en mode plein écran Sandra Larouche, directrice générale du CPE BC des lutins, Sébastien Simard, copropriétaire de Camion avantage et la ministre Andrée Laforest. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Présente lors de la conférence de presse d'inauguration, la ministre responsable de la région Andrée Laforest a défendu le bilan de son gouvernement en ce qui concerne la création de places en garderie. Elle a martelé que la couverture atteignait 92 % au Québec et que les efforts se poursuivaient pour s'assurer que tous les enfants aient accès à un service de garde.

C'est sur qu'on a plusieurs modèles pour accélérer les places. Ici, il y a 1200 places qui ont été annoncées depuis 2021. Il y a déjà 573 places qui sont en réalisation et 700 qui seront offertes très bientôt. On parle aussi de pénurie de main-d'œuvre. On est sur tous les fronts , a-t-elle expliqué.

D'après les informations de Mireille Chayer