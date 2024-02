Québec investit près d’un million de dollars pour recruter des travailleuses et travailleurs de 60 à 69 ans ou les inciter à conserver un emploi, ce qui pourra contribuer à pallier la pénurie de main-d’oeuvre.

Le financement de 987 289 $ annoncé lundi par la ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain, ne sera pas versé directement aux travailleurs, mais plutôt au Conseil du patronat qui a développé un projet pilote pour accompagner 90 entreprises souhaitant embaucher ou retenir dans leurs rangs des travailleurs dans la soixantaine.

Le projet a été pensé pour les PME de toutes les régions du Québec, qu’elles soient syndiquées ou non.

Il vise surtout des entreprises de secteurs affectés par la pénurie de main-d’œuvre, soit la construction, la fabrication, le commerce de détail, les services d’hôtellerie et la restauration.

Selon le président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn, une vingtaine d’entreprises bénéficient déjà du soutien du Conseil à cet égard et jusqu’à 70 entreprises supplémentaires pourront en profiter.

Le programme du CPQ offre aux entreprises un accompagnement sans frais de 35 heures comprenant :

une évaluation, par le personnel du CPQ , de la réalité de l’entreprise quant à la présence d'employés de 60 à 69 ans dans ses rangs et ses pratiques pour les attirer;

l’élaboration des mesures de gestion des ressources humaines qui peuvent être mises en place afin d'attirer ou de retenir les sexagénaires;

deux suivis pour constater l’évolution et le succès de l’application des mesures : le premier après trois mois, le second après six mois.

Le Conseil du patronat a rassemblé les informations sur son projet sur le site web retravail.com.

L’accompagnement offert aux entreprises ne sera pas du mur-à-mur, mais bien des solutions sur mesure pour les PME qui vont demander du soutien au projet du Conseil du patronat, a souligné la ministre Champagne Jourdain en entrevue à l’émission Midi info.

Cet encadrement répondra à un besoin connu, car selon des sondages réalisés par le Conseil du patronat du Québec, seulement 8 % des entreprises québécoises ont une politique ou des pratiques pour recruter ou retenir les personnes âgées de 60 à 69 ans, et 70 % ne connaissent pas les ressources pour les joindre.

L’Ontario a une longueur d’avance sur le Québec quant à la rétention et l’attraction des travailleurs dans la soixantaine. Si le Québec était aussi performant que sa voisine, on compterait aujourd’hui 42 000 travailleurs de plus sur le marché du travail québécois.

Le projet pilote offre aux entreprises des pistes de solution en ce qui a trait à l’organisation du travail et aux pratiques dans le domaine des ressources humaines, mais les facteurs fiscaux restent une préoccupation importante des sexagénaires au moment de décider d’intégrer ou non le marché du travail.

En conférence de presse ce matin, la ministre Jourdain a souligné que l’annonce du projet du Conseil du patronat venait s’ajouter à des modifications au Régime des rentes du Québec (RRQ) pour inciter la main-d’oeuvre expérimentée à rester au travail qui sont entrées en vigueur, a-t-elle rappelé, le 1er janvier dernier :

les travailleuses et travailleurs de 65 ans ou plus qui reçoivent déjà leur rente de retraite peuvent cesser de cotiser au Régime des rentes du Québec (RRQ) [les cotisations de l’employeur cesseront aussi];

une personne peut repousser à 72 ans l'âge maximal où elle commencera à recevoir une rente de retraite du RRQ , l’âge maximal était auparavant de 70 ans;

, l’âge maximal était auparavant de 70 ans; à partir de 65 ans, les faibles gains de travail obtenus ne pourront plus baisser la moyenne de gains utilisée pour calculer la rente de retraite.

La main-d’oeuvre, une denrée de plus en plus rare

Le manque de main-d’oeuvre est déjà un problème au Québec, car on compte déjà 175 000 postes à pourvoir, mais d’ici 2030, ce sont 1,6 million de travailleurs qu’il faudra remplacer après leur départ à la retraite.

