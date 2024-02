Pourquoi le montant des taxes explose-t-il dans certaines municipalités?

Esprit-Saint, Trois-Pistoles, Saint-Narcisse-de-Rimouski. Le montant des taxes que doivent payer les citoyens explose dans certaines municipalités de la région. Mais ce phénomène n'est pas unique au Bas-Saint-Laurent, selon la Fédération québécoise des municipalités (FQM), et plusieurs facteurs expliquent ces augmentations, qui atteignent jusqu'à 30 % dans certains cas.

Des hausses, on en voit dans toutes les régions, constate le président de la FQM , Jacques Demers.

Il n’y en a jamais un très grand nombre qui sont touchées par des taux aussi hauts, mais chaque année, il y en a , dit-il.

Jacques Demers estime qu’il faut prendre un peu de recul concernant ces hausses. Il faudrait prendre les variantes sur deux ou trois ans, car lorsque l’on se base sur une année, c’est possiblement une année d’un nouveau coût au niveau du déneigement, ou le contrat des matières résiduelles qui est renouvelé. Souvent, l’année d’avant ou l’année d’après, le taux d’augmentation est très très bas explique Jacques Demers.

À Saint-Narcisse-de-Rimouski, les taxes municipales ont augmenté de 31 % cette année.

C'est entre autres le contrat de gestion des matières résiduelles, dont le coût a monté de 80 %, qui justifie la hausse des taxes, explique le maire Mario Guertin dans le journal municipal. Il précise également que la hausse de plus de 100 % du sel utilisé pour le système de filtration de l’eau potable dans le village et la hausse de la quotepart en incendie ont contraint le conseil municipal à augmenter la contribution des citoyens.

Les petites municipalités particulièrement touchées

Pour une petite municipalité, un contrat de déneigement peut par exemple représenter 15 ou 20 % du budget, selon la FQM . Cette somme peut doubler ou tripler d’une année à l’autre et se répercute au moment du renouvellement du contrat. Il n’y a pas grand-chose à faire pour éviter l’impact sur les citoyens reconnaît Jacques Demers.

Jacques Demers est le président de la Fédération québécoise des municipalités.

À Esprit- Saint, la valeur des maisons a augmenté de 31,7 % en 2023 et les tarifs de certains services ont explosé, notamment le traitement des matières résiduelles, qui a augmenté 92,5 %.

Même scénario pour la Ville de Trois-Pistoles, qui vient de revoir son rôle d’évaluation. Le dernier datait d’il y a six ans. L’augmentation est donc davantage marquée.

Tant à Esprit-Saint qu’à Trois-Pistoles, les taux de taxation ont été revus à la baisse pour tenter de diminuer l’impact de la hausse de la valeur des maisons sur la hausse des taxes foncières.

Le bureau de la Municipalité d'Esprit-Saint, au Bas-Saint-Laurent

Un frein au développement des petites municipalités?

Ces augmentations importantes et ponctuelles ne sont pas forcément un frein à l’attractivité des municipalités, selon Jacques Demers. Il estime qu’indexer les taxes municipales au coût de la vie ne serait pas réaliste.

Si on indexe sur le coût de la vie et que cette année là on a triplé nos coûts de déneigement, qui va payer la différence cette année-là? C’est un budget qui doit être équilibré. Les dépenses doivent correspondre aux revenus , rappelle le président de la FQM .

Jacques Demers invite les citoyens à se renseigner sur le profil économique et financier de leur municipalité puisque ces informations sont publiques. [On peut] comparer avec d’autres municipalités de même grandeur pour voir si sa municipalité est plus ou moins chère qu’une autre , affirme M. Demers.

Il incite les citoyens à se rendre ensuite aux séances des conseils municipaux pour poser leurs questions sur les hausses de taux.

Avec la collaboration d'Éric Gagnon