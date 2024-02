L’Alberta ne veut pas faire partie du programme fédéral d’assurance médicaments

Le gouvernement de l'Alberta n'a pas l'intention de participer au programme d'assurance médicaments universel qui est attendu dans la foulée d'un accord fédéral entre le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Parti libéral du Canada (PLC). La province dit vouloir opter pour une compensation financière.

Par communiqué de presse, le bureau de la ministre de la Santé albertaine Adrianna LaGrange affirme que tous les Albertains ont déjà accès à des régimes d’assurance maladie financés par le gouvernement, qui comprennent une couverture des médicaments .

L'Alberta a l'intention de se retirer du programme et de recevoir sa pleine part par habitant de ce financement pour le déployer dans son système provincial de soins de santé , peut-on lire dans le communiqué.

L’Alberta n’a pas été consulté sur le plan national d’assurances médicaments.

Selon le bureau de la ministre, il y a des limites dans l’analyse et les hypothèses du plan fédéral dont on n'a pas tenu compte et qui augmentent les coûts pour les provinces . Il en va de même pour l’investissement de départ et les coûts administratifs pour mettre en oeuvre le plan fédéral.

Vendredi dernier, le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Parti libéral du Canada (PLC) en sont arrivés à une entente qui garde le gouvernement au pouvoir. En contrepartie, le gouvernement mettra en place une assurance médicaments universelle, à payeur unique.

Publicité

Pas si vite, dit Friends of Medicare

Pour Chris Gallaway, directeur général de Friends of Medicare, un organisme de défense des soins de santé publique, il ne fait aucun sens que l’Alberta songe à ne pas faire partie du programme fédéral sur l’assurance médicaments.

À son avis, l’assertion du gouvernement albertain selon laquelle les citoyens bénéficient en grande partie d’une assurance médicament ne tient pas la route pour les personnes diabétiques.

La ministre de la Santé laisse entendre que tous les Albertains ont accès à une assurance médicaments, et qu’il n’y a pas de problème.

La réalité selon lui c’est que les diabétiques ont accès aux médicaments seulement « s’ils peuvent se permettre d’acheter les médicaments, de payer les frais et d’acheter l’équipement ».

Si vous devez avoir de l’argent pour avoir accès [aux médicaments], alors vous n’y avez pas accès.

Selon lui, le gouvernement albertain est irresponsable d’affirmer qu’il ne fera pas partie du programme fédéral avant même d’avoir les détails finaux.