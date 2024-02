La météo douce prévue au cours des prochains jours pourrait sonner la fin hâtive de l’hiver, au grand dam des amateurs de sports hivernaux qui pourraient voir leur saison écourtée.

Environnement Canada prévoit mardi et mercredi des températures de 10 et 11 degrés dans la région, avec de la pluie mercredi.

Jean-François Houle, qui est bénévole pour le Club de motoneige de la Mauricie, peine à décrire cette saison, la qualifiant de jamais vue .

Bien qu’il ait déjà vu des saisons commencer tard, il est très possible que celle-ci se termine aussi très tôt.

Ça ne s'annonce pas bien, au point où on pourrait carrément finir la saison maintenant , dit-il.

Selon lui, même si mars pourrait amener de grosses surprises , il y a de bonnes chances que les sentiers soient fermés sous peu.

Avec les températures qu'on a, les clubs vont fermer pour être capables de sauvegarder le fond de sentier [...] et de le retravailler quand ça va geler le lendemain , dit-il.

Et si par la suite il continue à faire chaud, comme ce qu’on voit à long terme avec du soleil et 4 degrés [...] les sentiers ne vont pas repartir , ajoute-t-il.

M. Houle affirme qu’il faudrait de la neige en quantité abondante pour inverser la tendance.

Une intervention divine parfaite, ça serait 60 cm, une intervention divine correcte, ça serait de 30 à 40 cm. On pourrait repartir puis ça irait bien parce que le fond de sentier ne disparaîtrait pas , indique-t-il.

Une saison surprenante

Samuel Marcoux, gestionnaire au Centre Énergie CMB, voit un aspect positif à la saison, malgré les mauvaises conditions qui pourraient venir perturber les choses davantage.

Rapidement, avec la météo qui s'en vient demain et après-demain, ça va être une autre histoire , dit-il.

Il indique que le centre, qui utilise seulement de la neige naturelle, est arrivé au bout de ses réserves.

M. Marcoux qualifie cependant la saison du Centre Énergie CMB de surprenante , notamment en raison de l’attrait qu’a exercé le centre auprès d’utilisateurs qui venaient d’autres régions.

On est en Mauricie, une des places qui a reçu le plus de neige. Donc, les gens se déplaçaient quand même de loin pour venir chez nous. Du jour au lendemain, on est passé de zéro à beaucoup d'achalandage , dit-il.

Il indique que, malgré un hiver qui a tardé à se mettre en branle et qui pourrait être court, le moral reste bon chez la clientèle qui fréquente le centre.

Les gens sont de très bonne humeur, ils savent que ça ne tient pas à grand chose, donc du moment qu'ils peuvent venir skier [...] c'est le fun l'hiver, on va prendre ce qui passe, donc en général ils ont un très bon moral , indique-t-il.

D’après des entrevues à l’émission Toujours le matin