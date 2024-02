Après des décennies de tergiversations, de controverses et autres rebondissements, le dossier de l’îlot Saint-Vincent-de-Paul, au centre-ville de Québec, pourrait enfin connaître son dénouement. L’administration Marchand étudie un projet de logement social et communautaire « sérieux » qui, s’il va de l’avant, permettrait d’enlever ce qu’elle qualifie de « verrue » à l'entrée du Vieux-Québec.

Le projet prévoit la construction d'environ 125 unités d’habitation, l’implantation d'un CPE et l’aménagement d'espaces verts.

Le complexe résidentiel doit voir le jour sur les îlots Lépine et Saint-Vincent-de-Paul, que la Ville de Québec a acquis à la fin de 2022 pour la somme de 12 millions de dollars.

L'îlot Saint-Vincent-de-Paul est inhabité depuis près de 40 ans.

L'endroit pourrait accueillir une clientèle variée (des familles, des personnes seules et des aînés).

Le projet est piloté par un regroupement formé d'Action-Habitation, de la Fédération des coopératives d’habitation de Québec Chaudière-Appalaches, de La Bouée, du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste et de la firme d’architecture Lafond Côté.

Conforme au PPU

La Ville de Québec affirme qu’en plus d’être conforme aux orientations du Plan particulier d’urbanisme (PPU) pour la colline Parlementaire, le projet répond en tout point à ses objectifs en matière d’habitation, de développement durable et de mobilité active.

Le projet d'habitation serait réservé au logement social et communautaire.

La conseillère responsable de l’urbanisme et de l’amélioration de la qualité de vie dans le Vieux-Québec, Mélissa Coulombe-Leduc, souligne notamment la volonté des promoteurs d’inclure des espaces verts, dont une cour aménagée, un jardin communautaire et des toitures végétalisées.

Je vous rappelle qu'on est géographiquement dans Saint-Jean-Baptiste, le quartier avec la plus faible canopée dans toute la Ville de Québec, soit 10 % , a mentionné la membre du comité exécutif, lundi, à l’occasion d’une conférence de presse où elle a présenté le projet.

Revitaliser

Mme Coulombe-Leduc estime que la Ville est en voie de réaliser son engagement de revitaliser le site, à peine un an après s’en être porté acquéreur.

La Ville de Québec affirme que le projet, avec ses espaces verts, contribuerait à augmenter l'indice de canopée du quartier Saint-Jean-Baptiste.

Il reste encore du travail à faire, c'est certain, mais en une année, avec la précieuse collaboration d'organismes du milieu, on est en mesure aujourd'hui de vous présenter un projet conforme aux grandes orientations et aux objectifs de la Ville, et en phase avec les besoins et préoccupations de nos concitoyens , a-t-elle déclaré.

Je pense qu’on peut dire aujourd’hui que c’est la fin d’une saga. Je pense qu’on peut dire sans gêne que c’est une victoire pour les citoyens.

Le coordonnateur au développement des affaires et aux partenariats chez Action-Habitation, Bruno Dion, a indiqué que le complexe résidentiel pourrait accueillir jusqu’à 350 personnes.

Priorité aux gens du quartier

Il s’agit selon lui du premier projet de logement social et communautaire à voir le jour dans le quartier Saint-Jean-Baptiste depuis 2006. C’est la raison pour laquelle les gens qui l’habitent seront priorisés quand viendra le temps d’octroyer les unités.

La façade de l'église Saint-Vincent-de-Paul, qui devait être intégrée à un projet immobilier de l'ancien propriétaire du site, a finalement été démolie en février 2010.

Il y a beaucoup de gens dans le quartier qui attendent de pouvoir accéder à du logement social. Ça ne veut pas dire qu'ils seront les seuls, mais souvent, les organismes donnent une priorité aux requérants du territoire sur lequel le projet se construit , a précisé M. Dion.

L’îlot Saint-Vincent-de-Paul est inhabité depuis 37 ans, soit depuis que l'église du même nom, aujourd'hui démolie, a cessé ses activités.

Bras de fer

Au fil des ans, le dossier a connu de nombreux revirements marqués, entre autres, par le bras de fer entre la Ville de Québec et l’ancien propriétaire des lieux, l’homme d’affaires Jacques Robitaille.

En 2017, sous l’administration du maire Régis Labeaume, la Municipalité avait lancé une démarche d’expropriation pour récupérer le terrain en vertu du programme particulier d'urbanisme de la colline Parlementaire.

Le complexe d'habitation serait érigé à l'ouest de l'entrée de l'autoroute Dufferin-Montmorency, au centre-ville de Québec.

Le litige a connu son dénouement à l’automne 2022, quand la Ville a accepté de débourser 12 448 875 $ pour récupérer le terrain qui inclut l’îlot Saint-Vincent-de-Paul et l’îlot Lépine, situé juste un peu plus bas de la côte d’Abraham.

Terrain en friche

Visiblement emballé par le projet, Bruno Marchand y voit une occasion rêvée de clore une saga qui dure, selon lui, depuis trop longtemps.

Ça fait 37 ans que ce dossier-là est plus ou moins dans les cartons [...] qu'il y a des tergiversations, des réflexions, des controverses [et] des conflits, avec comme conséquence cette idée que dans un secteur important de la ville, l'entrée de la ville, on se retrouve avec un îlot, un espace, qui est inhabité, inutilisé, qui est un terrain en friche, en jachère, pour lequel il n'y a ni parc, ni habitation, ni visuel. Pour lequel il n'y a rien , a décrit le maire.

Ça dégarnit notre ville. Dans le contexte actuel, avec l'ensemble des besoins [...] en matière de logement et de canopée, c'est un problème important.

Même si les promoteurs peuvent compter sur l’appui de la Ville de Québec, leur projet n’est pas encore prêt à aller de l’avant. Il leur reste encore à finaliser le montage financier, une étape au cours de laquelle la participation des niveaux de gouvernement supérieurs (fédéral et provincial) sera une condition sine qua non à la réalisation.

Une partie du projet serait construite sur l'îlot Lépine, site de l'ancien garage Jojo, dont le bâtiment sera démoli au printemps.

Les membres du regroupement devront également élaborer les esquisses finales, dessiner les plans et devis et obtenir les permis auprès des autorités concernées. Puisque l’emplacement est situé à l’intérieur du périmètre du site patrimonial du Vieux-Québec.

Échéancier et coûts à déterminer

Dans le meilleur des mondes, Bruno Marchand évalue que la construction du complexe résidentiel pourrait commencer dès l’an prochain.

Si on réussit ça pour qu’en 2025, la construction commence, ça va avoir été extraordinaire. C'est à ça qu'on travaille , a assuré le maire.