Imposer des cours de conduite en motoneige : pas la solution pour la Fédération régionale

Alors qu’une coroner recommande l’imposition d’une formation pratique pour conduire une motoneige dans la province, l’administrateur régional de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), Mario Poirier, croit que cette solution n’aurait pas l’impact souhaité pour éviter les accidents graves.

Me Pascale Boulay a formulé cette recommandation dans un rapport au sujet d’un accident mortel survenu en 2022, en Outaouais. Elle estime que la puissance des machines modernes les rend plus difficiles à manier, ce qui augmente les risques pour la vie humaine.

Pour Mario Poirier, il est loin d’être certain qu’un cours pratique permettrait d’améliorer le bilan des accidents.

Quand on se réfère aux statistiques des accidents et des décès, on voit que l’inexpérience n’est pas un facteur majeur.