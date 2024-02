Le documentaire Atiku sera présenté en en première mondiale mercredi

La situation critique du caribou forestier au Québec est explorée dans le documentaire Atiku, gardien du territoire. L’œuvre se veut également un hommage à cet animal et au territoire.

La réalisation de Guillaume Langlois et Nicolas Lévesque sera présentée en première mondiale, mercredi, dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma à Montréal.

Le documentaire est le fruit d'une longue quête pour ces réalisateurs saguenéens. L'idée est née alors qu'ils tournaient un autre projet.

On roulait entre Chicoutimi et Tadoussac et on s'est dit qu'on pourrait faire un documentaire animalier, de concrétiser cet amour de jeunesse pour cette forme documentaire assez trippante. Et le caribou est arrivé. Ici, c'est très politique, on ne peut pas faire un film sans être engagé. On est allé mettre de l'avant le point de vue autochtone avec Jean-Luc Kanapé qui est le coeur du film , explique Guillaume Langlois.

Ouvrir en mode plein écran Le réalisateur Guillaume Langlois est derrière le documentaire Atiku. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

Depuis peu, Jean-Luc avait été engagé pour corroborer le savoir des aînés et aussi pour compter le nombre de caribous que l'on retrouve sur le territoire. On savait qu'il avait une belle histoire à raconter, de passer de chasseur à protecteur si on veut , ajoute Nicolas Lévesque.

Son comparse, Guillaume Langlois, raconte que l’équipe de tournage a accompagné Jean-Luc Kanapé en territoire, sur les traces du caribou .

Le tournage du documentaire a comporté son lot de défis. Nicolas Lévesque témoigne de tournages physiques qui furent très exaltants.

La quête de filmer des caribous, on l'a transposée un peu dans le film à travers la fille de Jean-Luc. On y est arrivé, mais ça n'a pas été facile , indique Guillaume Langlois.

Les réalisateurs espèrent que leur projet donnera de la lumière aux communautés innues.

Je pense que c'est le mieux qui pourrait arriver dans la discussion autour du film , conclut Guillaume Langlois.

Atiku sera diffusé le 2 mars à Doc humanité sur ICI TÉLÉ.

D’après les informations de Julie Larouche