La N.-É. abandonne sa loi sur la protection du littoral

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a annoncé qu'il ne proclamerait pas la Loi sur la protection du littoral, qui a pourtant été adoptée avec le soutien de tous les partis en 2019.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Tim Halman, en a fait l’annonce après plus de deux ans d’attente et trois séries de consultations publiques.

Ce que nous devons faire, c'est préparer les Néo-Écossais au succès et nous assurer que nous soutenons une prise de décision éclairée , dit le ministre. Il faut que lorsqu'ils prennent une décision concernant leur propriété, ils disposent des informations les plus récentes sur les dangers et les risques.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de l'Environnement, Tim Halman, a annoncé, le lundi 26 février, que son gouvernement ne promulguerait pas la loi sur la protection du littoral. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Tim Halman ajoute qu'une série de lois, de plans et d'outils liés à l'environnement qui n'étaient pas en place en 2019 vont contribuer à atteindre les mêmes objectifs que la loi sur la protection du littoral.

Plutôt qu'une loi qui aurait défini comment et où les gens peuvent construire de manière à les protéger de la montée des eaux et des effets du changement climatique, le gouvernement a publié un outil de cartographie en ligne qui montre le pire scénario pour les propriétés côtières en 2100.

Il existe également un plan de 15 actions, dont les responsabilités sont réparties entre les propriétaires fonciers, les municipalités et la province. La province a embauché quatre personnes dans le cadre d'un service de navigation pour aider le public à utiliser l'outil de cartographie en ligne et à trouver des ressources supplémentaires sur les risques côtiers.

La province affirme qu'elle fournira des exemples de contenu de règlements municipaux sur l'aménagement du territoire que les municipalités pourront utiliser pour aider à réglementer la protection côtière dans leurs communautés. Mais ce travail est encore incomplet.

Ouvrir en mode plein écran Des maisons sur la côte de la Nouvelle-Écosse Photo : iStock

Il existe également un guide à l’intention des propriétaires lorsqu’il s’agit de protéger leur propriété, mais rien n’est prescriptif.

Le gouvernement continue de travailler sur la cartographie municipale des limites de crue, mais seulement un tiers de la province est cartographié jusqu'à présent et les responsables ont déclaré qu'il pourrait falloir attendre 2028 avant que tous les travaux ne soient terminés.

Le message général est le suivant : nous faisons confiance aux Néo-Écossais et nous respectons la capacité des Néo-Écossais à prendre une décision éclairée concernant leur propriété.

Le député libéral Braedon Clark croit plutôt que la province a décidé de confier les décisions et les règles difficiles aux municipalités.

Je pense que c'est le gouvernement qui se cache et qui souhaite que les niveaux inférieurs du gouvernement se chargent du problème à sa place , dit-il.

Peu importe la façon dont vous l'analysez, c'est une décision horrible. Cela n'a aucun sens et le gouvernement ne peut pas la rationaliser.

Ouvrir en mode plein écran Braedon Clark du Parti libéral Photo : Robert Short/CBC

Lorsque l’ancien gouvernement libéral a adopté la loi en 2019, Tim Halman était l’un des députés de l’opposition qui ont voté en sa faveur.

Publicité

Mais depuis que les conservateurs sont arrivés au pouvoir et que Tim Halman a été nommé ministre, il recule devant son engagement de proclamer la loi.

L'été dernier, il a ordonné une troisième série de consultations publiques.

Les conservateurs ont payé 100 000 $ à une société de conseil pour effectuer le travail, qui comprenait la participation de 40 000 personnes. Le ministre indique que 1070 personnes ont répondu et qu'un grand nombre souhaitait que la loi soit proclamée, mais il ne s'engage pas à divulguer les documents.

Cette enquête a été utilisée pour élaborer ce plan d'action , dit-il.

Tim Halman a parlé à plusieurs reprises des commentaires qu'il a reçus de propriétaires fonciers qui voulaient avoir le dernier mot sur ce qui se passe sur leurs terres et qui étaient opposés à la loi, mais il ne les a pas partagés publiquement.

Ouvrir en mode plein écran Lisa Lachance est porte-parole du NPD en matière d'environnement. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Pendant ce temps, CBC News a reçu plus de 1200 pages de documents, grâce à la loi sur l'accès à l'information, qui montrent que des gens de toute la province demandent à ce que la loi soit proclamée.

Publicité

En novembre, 12 municipalités ont demandé au gouvernement conservateur d'agir alors qu'elles luttent pour faire face à la pression croissante du développement le long de la côte.

La députée néo-démocrate Lisa Lachance a déclaré que la réponse de Tim Halman à ces préoccupations et le plan de son gouvernement étaient profondément troublants .

Ils abandonnent les Néo-Écossais, ils abandonnent les municipalités , dit Lisa Lachance, en ajoutant que le gouvernement semble écouter un groupe restreint de personnes .

La majorité des gens veulent faire partie de cette communauté, ils veulent savoir que collectivement nous avons un littoral protégé.

Avec les informations de Michael Gorman de CBC