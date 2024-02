Le Québec a-t-il surévalué sa capacité à développer massivement la filière du gaz naturel renouvelable? Au moment où Énergir mise sur le GNR pour décarboner son réseau, un nouveau rapport vient souligner des lacunes dans l'évaluation du potentiel de biomasse disponible pour assurer la transition énergétique d'ici 2050.

Comme les combustibles fossiles sont appelés à être progressivement remplacés par des sources d'énergie moins émettrices de gaz à effet de serre, le gaz naturel renouvelable s'est taillé une place de choix pour pallier l'abandon du gaz naturel fossile.

Le gouvernement du Québec, qui y voit une solution d'avenir , a établi que la part de GNR dans le réseau devrait s'élever à 10 % d'ici 2030. L'entreprise Énergir, principal distributeur de gaz au Québec, estime ainsi pouvoir réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'environ 1 million de tonnes d'équivalent CO2 par an.

Pour l'heure, le GNR représente tout au plus 1 % du gaz naturel distribué par Énergir et provient essentiellement de producteurs américains. L'entreprise se dit toutefois en « bonne posture » pour faire grimper cette part à 2 % cette année.

Pour développer sa propre production de GNR , Énergir s'est alliée en 2022 à l'entreprise danoise Nature Energy, une filière de la pétrolière Shell qui se spécialise dans la biométhanisation, dans le but de construire une dizaine d'installations au Québec. Sur l'investissement d'un milliard de dollars, 400 millions $ sont fournis par Énergir.

Selon la trajectoire estimée par l'entreprise, le GNR pourrait constituer plus de la moitié de sa distribution décarbonée en 2050.

Ouvrir en mode plein écran Tableau tiré du Rapport sur la résilience climatique 2023 d'Énergir. Photo : Énergir

Des incertitudes majeures viennent toutefois plomber la crédibilité des orientations actuelles du gouvernement du Québec qui soutiennent le développement de cette filière, selon un nouveau rapport de l'Institut des sciences de l'environnement (ISE) de l' UQAM, commandé par le Front commun pour la transition énergétique.

Publicité

Le volume de GNR qu'il serait possible de produire au Québec est incertain et assurément beaucoup plus faible que les chiffres qui ont circulé jusqu’ici , constate-t-on.

Des zones grises demeurent quant à la quantité de biomasse réellement disponible , résume Éric Pineault, président du comité scientifique de l’ ISE , qui a supervisé le rapport réalisé par Marc Dionne.

Les usines de biométhanisation ont besoin de biomasse pour produire du gaz naturel renouvelable. Cette biomasse peut provenir de matières résiduelles, comme des résidus alimentaires ou des gaz générés par les sites d'enfouissement.

Elle peut aussi être de source agricole (fumier, lisier) ou forestière (arbres touchés par les feux de forêt, résidus de la transformation de l'industrie forestière, etc.).

Énergir veut du volume, du volume, du volume. Mais nos forêts, nos champs et nos villes ne peuvent pas soutenir cette demande. Il n'y a pas assez de biomasse, ce n'est pas réaliste.

Depuis 2018, trois études – deux mandatées par Énergir et une par l'ancien ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec – ont été commandées pour dresser l'inventaire de la biomasse disponible dans la province. D'après la plus récente, qui date de 2021, c'est la forêt qui fournirait l'essentiel de la biomasse pour produire du GNR.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Mais comme le mandat de ces études était restreint, elles s'avèrent incomplètes et font abstraction de la réalité économique du Québec , constate M. Pineault. Elles ont permis d'évaluer le potentiel de biomasse sans toutefois considérer les usages auxquels ces résidus sont destinés, aujourd'hui comme dans le futur, ni les usages concurrentiels.

Publicité

Par exemple, les produits issus de la transformation de la biomasse forestière sont déjà récupérés par l'industrie, qui s'en sert notamment pour fabriquer des panneaux de particules.

Théoriquement, ces ressources seraient utilisables, mais dans la pratique, elles servent déjà à autre chose, explique Éric Pineault. Et lorsqu'on enlève tout ça de l'équation, il n'en reste plus tant que ça.

Selon le rapport, il semble peu probable que la biomasse forestière puisse jouer le rôle prédominant annoncé . Encore au stade expérimental, la technologie pour produire le GNR à partir de cette biomasse risque en outre de nécessiter un soutien financier important de la part de l'État.

Les volumes de biomasse issue des déchets et du secteur agricole seraient pour leur part grandement surestimés , selon le rapport.

En l’absence de recherches plus exhaustives à ce sujet, il est préoccupant de voir émerger au Québec des méga-usines de biométhanisation du lisier et d’observer que le gouvernement appuie financièrement ces opérations en puisant dans les fonds de la transition énergétique.

Dans un rapport publié en 2023, Énergir reconnaît que plusieurs facteurs pourraient influencer sa capacité à injecter du GNR dans son réseau, comme l'accès aux matières organiques et le temps qu'il faudra pour développer les infrastructures nécessaires à la production.

Une évaluation environnementale stratégique réclamée

Pour avoir une meilleure idée du volume potentiel de biomasse, des coûts et de la viabilité environnementale reliés à son extraction, les auteurs du rapport recommandent la réalisation d'une évaluation environnementale stratégique sur l'ensemble de la filière du GNR .

Cette analyse doit se faire d'un bout à l'autre du tuyau, autant du côté de la récolte que du côté de la distribution , illustre M. Pineault, qui est aussi professeur au département de sociologie de l'UQAM.

Une étude indépendante devrait d'abord déterminer les sources disponibles en considérant différents critères comme les émissions de gaz à effet de serre, l'acceptabilité sociale et la rentabilité économique.

Et à l'autre bout du tuyau, il faut se poser des questions sur l'utilisation qu'on veut faire de ce gaz naturel renouvelable , dit M. Pineault.

Comme la quantité de GNR à haute qualité environnementale sera restreinte, une étude sérieuse, détaillée et rigoureuse devrait se pencher sur les usages critiques du GNR pour déterminer les secteurs où les alternatives au gaz naturel fossile se font plus rares.

Au lieu d'alimenter des maisons et des commerces, le gaz naturel renouvelable devrait être destiné d'abord et avant tout aux industries, qui n'ont pas de solution de remplacement pour leurs procédés à haute température, selon M. Pineault. Pourtant, en ce moment, on fait le contraire au Québec , constate-t-il.

Fin janvier, la Régie de l’énergie du Québec a accordé à Énergir le feu vert lui permettant d'imposer le GNR à tout nouveau client du secteur résidentiel, commercial et institutionnel qui souhaite se raccorder au réseau.

Pour le professeur, il ne fait pas de doute que le GNR a le potentiel de contribuer à la transition énergétique de la province. Encore faut-il faire la démonstration que son utilisation est réfléchie et bénéfique, autant pour le climat que pour la population. Le développement de la filière n'a pas fait l'objet d'un débat public large, souligne-t-il.