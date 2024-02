Décroissance économique : « C’est sûr qu’on a un problème », déplore Bruno Marchand

Bruno Marchand estime que l'absence de grands projets à Québec plombe l'économie de la région. Pour la première fois en 20 ans, l'économie de Québec a connu un épisode de décroissance en 2023. Le produit intérieur brut a diminué de 0,4 %, selon le Conference Board du Canada.

C'est sur qu'on a un problème. Il faut contrer une tendance et pour ça, ça prend de grands projets , laisse tomber le maire de Québec, soulignant la mise en veilleuse du projet de tramway pour six mois.

Ça prend de grands projets pour tout ce qu'ils amènent économiquement et le tramway en fait partie.

M. Marchand interpelle une fois de plus la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, pour qu’elle lance un projet de transport structurant dès que la Caisse de dépôt et placement du Québec aura terminé son analyse attendue en juin.

La ministre Guilbault doit prendre note des effets du report. […] On paie le prix d’un cumul de décisions pour lequel les grands projets n’ont pas vu le jour , estime le maire Marchand. Selon lui, après plus de cinq ans au pouvoir, il est maintenant temps pour la CAQ d'appuyer sur l’accélérateur pour développer cette région-là .

On a besoin d'avoir un gouvernement engagé, profondément engagé dans la région. On va continuer de faire les représentations parce qu'on en veut plus.