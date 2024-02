Plus de soutien policier nécessaire pour la surveillance de la violence sexuelle au N.-B.

Les équipes de surveillance de la violence sexuelle ne travaillent qu’avec quatre des neuf corps policiers du Nouveau-Brunswick. L'organisme Violence sexuelle Nouveau-Brunswick (VSNB) espère que les forces policières restantes participeront d’ici un an et demi.

Dans la province, les travailleurs de première ligne de VSNB qui luttent contre la violence fondée sur le genre examinent les dossiers d’agression sexuelle clos pour identifier les lacunes, les étapes manquées ou les préjugés potentiels de la part des policiers au cours des enquêtes.

Selon la directrice du développement stratégique de l’association, Jenn Richard, cette surveillance joue un rôle important afin d’améliorer la réponse de la police aux violences sexuelles, voire de rouvrir des dossiers.

Des lacunes dans le Nord

La police régionale de Kennebecasis est la première de la province à avoir instauré, en 2021, un programme d’examen indépendant des cas de plaintes pour crime sexuel, pour la région de Saint-Jean. Les corps policiers municipaux de Fredericton et Woodstock ont aussi adhéré au programme et tous examinent des dossiers sur une base trimestrielle ou annuelle.

Les agents de police sont plus familiers avec les services qui existent dans leur communauté, ce qui, j’estime, est primordial pour aider les survivantes, pas seulement dans leur processus de guérison, mais aussi dans leur processus de justice. C’est bénéfique pour tout le monde , soutient Jenn Richard.

Le quartier général de la Police régionale de Kennebecasis. (Photo d'archives)

Jenn Richard souligne que l’objectif des équipes était de collaborer avec toutes les forces policières d’ici le mois d’avril, mais commence à manquer. En raison de défis logistiques, l’échéancier a été retardé. Les forces restantes participeront d’ici un an à un an et demi, dit-elle.

Nous avons aussi fait une présentation à l’Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick et ils ont tous eu une réaction très positive. On est vraiment optimiste à ce que les choses aient de l’avant , partage Jenn Richard.

La force policière d’Edmundston et la police régionale B.N.P.P. (Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte) a confirmé à CBC qu’il avait l’intention de joindre le programme. Les polices de Grand-Sault, Miramichi et Bathurst n’ont pas répondu.

Les chefs de police pour le maintien de la procédure d’examen

Le chef de la force policière de Woodstock, Gary Forward — qui est aussi le président de l’Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick — voit le travail des équipes de surveillance d’un très bon œil.

Si ces types de partenariats nous donnent l’occasion d’être meilleurs, nous devons non seulement y adhérer, mais aussi nous assurer de leur perpétuité , dit-il.

Gary Forward

Son unité a effectué son premier audit avec l’équipe de surveillance en 2023. Les travailleurs de première ligne de VSNB ont passé quelques jours à examiner les dossiers fermés de cas de violences sexuelles à Woodstock.

Les documents qui ont été examinés n’ont jamais quitté le bâtiment, précise Gary Forward, et chaque travailleur a signé une entente de non-divulgation avant de les examiner.

Un rapport de recommandation des meilleures procédures a ensuite été envoyé à la force policière de Woodstock.

Il y avait des informations extrêmement utiles , clame Gary Forward, qui souhaite au futur qu’un audit de ce genre soit refait au minimum une fois par année dans son unité.

L’objectif, dit-il, c’est que les agents tirent des leçons de chaque audit, afin de réduire les lacunes possibles aux enquêtes. Ce processus peut donc aider à transformer la façon dont les enquêtes sur les agressions sexuelles sont menées.

Recommandations du comité provincial

En 2017, le Nouveau-Brunswick affichait le nombre de cas le plus élevé d’agressions sexuelles jugées comme non fondées au pays, ce qui signifie que les agents ne croyaient pas qu’un crime avait eu lieu.

Le ministère de la Justice et Sécurité publique au Nouveau-Brunswick avait alors mis en place un comité de travail composé d’intervenants du milieu ainsi que d’associations de forces de police. Il était chargé d’étudier les possibilités d’améliorer la façon dont les services de police interviennent dans les cas de crimes sexuels.

VSNB était membre de ce comité. Jenn Richard affirme que les recommandations ont été acheminées au ministère de la Justice et de la Sécurité publique au Nouveau-Brunswick il y a au moins deux ans.

Jenn Richard, directrice du développement stratégique chez Violence sexuelle Nouveau-Brunswick (VSNB), un organisme qui propose des services d'accompagnement aux personnes touchées par la violence sexuelle.

En 2022, Jenn Richard avait déclaré à CBC que les recommandations seraient bientôt rendues publiques par le ministère.

Cependant, cela ne s’est jamais produit.

Je ne pourrais pas vous dire pourquoi elles n’ont pas encore été rendues publiques , observe Jenn Richard. Ces recommandations ont donné lieu à bon nombre de progrès remarquables. C’est quelque chose qu’il faut vraiment montrer. Ça mérite d’être montré au grand jour.

Le ministère de la Justice et Sécurité publique au Nouveau-Brunswick a confirmé par courriel que neuf recommandations ont été émises par le comité de travail. Elles n’ont pas encore été rendues publiques, mais le seront bientôt, confirme-t-il.