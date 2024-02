La cure de jouvence du NGCC Griffon se fera en partie aux Méchins

Environ le tiers des travaux prévus pour prolonger la durée de vie utile du Griffon, un navire de la Garde côtière canadienne, se concrétisera au chantier naval des Méchins, en Matanie.

Il s'agit d'un important contrat de 44 millions de dollars décroché par Groupe Océan, devenu propriétaire du chantier des Méchins en octobre 2022. C’est quand même un gros contrat , se réjouit le directeur aux affaires publiques et coopératives pour le Groupe Océan, Philippe Fillion.

Pour un navire qui opère habituellement en Ontario, on est très heureux d’avoir gagné le contrat pour faire ce qu’on appelle une prolongation de durée de vie dans deux chantiers navals qui sont sur le fleuve Saint-Laurent. Les retombées vont être au Québec.

Le NGCC Griffon effectue des opérations de balisage et de déglaçage léger, principalement en Ontario et sur le Saint-Laurent.

La prolongation de la vie utile du navire comporte plusieurs étapes, dont la réparation et la remise en état des principaux moteurs de propulsion.

Du nouvel équipement sera également installé dans le NGCC Griffon. Il est dû pour un petit réajustement , admet Philippe Fillion. On prend un bateau qui a quand même un certain âge et on essaie de le remettre le plus à jour possible pour lui donner 15 à 20 ans supplémentaires.

La plus grande partie des travaux reliés à ce contrat se réalisera dans les ateliers de Groupe Océan, situés à même le port de Québec. Ces travaux devraient être lancés dès juin 2025.

Le navire sera ensuite transporté aux Méchins vers mai 2026. Au total, environ 16 mois sont prévus pour la cure de jouvence du brise-glace.

Importance du chantier des Méchins

Les contrats de ce type se multiplient de plus en plus, selon Groupe Océan.

D'après Phillippe Fillion, il aurait été plus difficile pour Groupe Océan de se positionner pour obtenir un tel contrat sans le site des Méchins, qui lui donne plus de capacité pour aller chercher des projets d’envergure .

Ouvrir en mode plein écran Le chantier maritime des Méchins a été acheté en 2022 par Groupe Océan. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Philippe Fillion explique que l’entreprise peut ainsi s’inscrire davantage dans la Stratégie nationale de construction navale du gouvernement fédéral. C’est la stratégie qui, pour nous, mène nos efforts des prochaines années en termes de construction et de réparation.

En plus de ses installations à Québec et aux Méchins, Groupe Océan, possède un chantier naval à L’Isle-aux-Coudres.

D'après une entrevue réalisée à l'émission Au coeur du monde