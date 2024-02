Liberté provisoire : une refonte totale du système réclamée

L’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) réclame dans un rapport publié lundi une refonte totale du système de libération sur cautionnement, quelques semaines après l’entrée en vigueur des modifications au Code criminel du Canada le concernant.

Dix ans après la publication de leur premier rapport sur le sujet, l' ACLC estime que les lacunes du système de mise en liberté sous caution se sont considérablement aggravées.

En 2021-2022, près de 4 détenus sur 5 en Ontario étaient en attente de leur libération sous caution ou leur première apparition en procès, selon leur plus récent rapport. À l’échelle du pays, ce taux se situe à 70,5 % alors qu’il atteignait 54,5 % en 2014.

À travers le pays, 51 % des dossiers se terminent par l'abandon de toutes les accusations retenues contre l'individu, toujours selon les données de l’ ACLC .

Un des objectifs du projet de loi C-48 consisterait à garder les récidivistes derrière les barreaux. (Photo d'archives)

Bon nombre de ces personnes ne sont pas reconnues coupables des infractions qu'elles sont censées avoir commises. La réalité est donc que ces personnes [...] purgent ce qui équivaut à une peine avant, et souvent en l'absence de condamnation , explique la criminologue à l’Université Queen’s, Nicole Myers, qui a participé à l’élaboration du rapport.

Une réforme déjà entamée

De nouvelles mesures, adoptées par le Parlement l’année dernière, sont entrées en vigueur au début du mois de janvier, afin d’inverser le fardeau de la preuve dans les cas d’accusation graves ou de récidives violentes.

Il revient maintenant à la défense de prouver que son client peut et mérite d'être libéré sous caution et non plus à la Couronne de prouver qu'il faut le maintenir en détention jusqu'à son procès.

L’ ACLC s’est déjà opposé à ces mesures par le passé, notamment en raison de la surreprésentation des personnes racisées dans les prisons provinciales, une réalité à nouveau représentée dans le plus récent rapport.

Mais si l’association recommande à court terme d’inverser ces changements, elle affirme qu’un changement en profondeur est nécessaire.

Les mesures souvent proposées sont des mesures bricolées et il est très peu probable qu'elles aboutissent aux types de changements que nous recherchons , affirme Mm Myers.

Nous devons garder à l'esprit que toute détention, même de courte durée, est criminogène. Elle rend les gens plus, et non moins, susceptibles de commettre des infractions.

L’ ACLC estime qu’une refonte entière du système doit être réalisée à long terme, en s’alignant sur des principes directeurs issus de la Cour suprême du Canada.

D’accord sur la forme, non sur le fond

Doug Ford a lui-même semblé suggérer qu’une réforme était nécessaire à l’Assemblée législative lundi. Il déplorait le fait que certaines personnes accusées de crimes violents soient relâchées afin de récidiver à répétition.

Le premier ministre ontarien s’exprimait en réponse à une question de l’opposition concernant la nomination de deux de ses anciens employés au comité chargé de recommander au procureur général des candidats pour les postes de juges provinciaux.

Le premier ministre de l'Ontario Doug Ford a défendu vendredi deux nominations sur un comité provincial qui recommande au procureur général des candidats au poste de juge. (Photo d'archives)

Doug Ford affirmait récemment qu’il ne nommerait pas [au comité] des néo-démocrates ou des libéraux , leur préférant des personnes qui pensent comme lui .

L’ ACLC a elle-même soulevé cette question lors de la présentation du rapport lundi.

Les conclusions de ce rapport illustrent pourquoi il est impératif que les nominations judiciaires restent non partisanes et fondées sur le mérite afin de garantir que le droit à la libération sur cautionnement prévu par la Charte soit mis en œuvre d'une manière qui respecte l'État de droit , affirme Shakir Rahim, le directeur du programme de justice criminelle au sein de l' ACLC .