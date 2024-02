Une tempête hivernale frappe le centre et le sud de la Saskatchewan

Une tempête hivernale s’abat dans le centre et le sud de la Saskatchewan, après une période de redoux qui a duré pendant quelques semaines. Certaines parties de la province font maintenant face à de fortes chutes de neige et de fortes rafales.

La météorologue à Environnement Canada Natalie Hassel indique que ces conditions climatiques sont causées par le passage du système dépressionnaire connu sous le nom de clipper de l’Alberta.

On va tout juste arriver au seuil des alertes de grand froid ou de froid extrême , affirme-t-elle.

Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale pour les régions du centre de la Saskatchewan, y compris Saskatoon, Prince Albert et les Battlefords.

Elle a aussi émis un avertissement de chute de neige dans certaines parties de l'est de la Saskatchewan, notamment à Canora, Kamsack et Wadena.

Un avertissement de froid extrême a également été émis dans d’autres régions comme La Loche, le parc provincial Clearwater River et le lac Cluff.

Le clipper albertain qui se dirige vers l'est devrait apporter 10 centimètres de neige ou plus dans la région et de fortes rafales allant de 70 km/h, selon Environnement et Changement climatique Canada.

Le refroidissement éolien devrait atteindre -30 dans plusieurs régions au centre de la Saskatchewan, entre lundi et mardi soir.

Aujourd'hui est l'une de ces journées où les déplacements sur les autoroutes seront assez délicats en raison de la neige, de la poudrerie et de la visibilité réduite , affirme Terri Lang, une autre météorologue d'Environnement et Changement climatique Canada.

Si les gens n'ont pas besoin de voyager aujourd'hui, c'est l'une des journées où ils devraient peut-être rester chez eux ou envisager de reporter leur voyage.

D'après le site web Highway Hotline, il y a des conditions hivernales difficiles et une visibilité réduite sur les routes près de Prince Albert, des Battlefords, de Swift Current et de Moose Jaw.

Il est aussi déconseillé d'emprunter plusieurs routes à Saskatoon.

Des équipes municipales à pied d’œuvre à Saskatoon

La Ville de Saskatoon indique que des employés ont travaillé toute la nuit en vue de dégager les voies de circulation le long de Circle Drive et dans les rues les plus fréquentées.

Dans un communiqué, les autorités municipales rapportent qu’elles travaillent avec des équipes de déneigement du secteur privé pour déblayer la neige. Elles indiquent que les rues jugées prioritaires seront nettoyées dans les 72 heures, une fois qu’il cessera de neiger.

La Ville conseille aux automobilistes d’adapter leur conduite à l'état des routes et de prévoir plus de temps pour leurs déplacements.

Le public est prié de se rendre sur le site le site saskatoon.ca/snow (Nouvelle fenêtre) pour en savoir plus sur l’entretien des routes.

