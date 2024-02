Intimidation : les parents d’un élève poursuivent le CSSRS pour 125 000$

Parce qu'ils soutiennent que leur fils aurait été victime d'intimidation dans une école primaire de Sherbrooke pendant plusieurs années et n'aurait pas été bien protégé, des parents réclament 125 000 $ au Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke.

Dans le document de la demande introductive d'instance en dommages-intérêts, dont Radio-Canada a obtenu copie, on peut lire que les actes d'intimidation à l'égard de l'enfant auraient commencé alors qu'il était en 3e année et auraient perduré jusqu'à la fin de son primaire, en juin 2021. Ce serait particulièrement deux élèves qui l'auraient intimidé verbalement et qui auraient tenté de l'isoler.

Les parents de l'enfant auraient interpellé la direction de l'école alors qu'il était en 4e année pour que cesse les comportements des élèves. Aucun plan d'action ou autre initiative n'a été mis en place afin d'assurer la protection de l'enfant, peut-on lire dans la poursuite.

Radio-Canada a choisi de ne pas nommer les parties impliquées pour ne pas identifier l'enfant.

Une partie de soccer qui tourne mal

En décembre 2019, alors que Benjamin* était en 5e année, l'intimidation aurait pris une tournure plus importante. Lors d'une partie de soccer, sur l'heure du midi, l'enfant tombe et c'est alors qu'un des élèves en question lui aurait lancé le ballon en plein visage et lui aurait donné une violente claque au visage .

Les deux enfants auraient été convoqués dans le bureau du directeur adjoint de l'école. À ce moment, la victime aurait alors dit qu'il souffrait de sérieux maux de tête. Le directeur adjoint aurait répondu qu'il s'agissait d'une conséquence naturelle d'avoir trop pleuré . Et puis, il aurait été retourné en classe.

Dans la poursuite, les parents indiquent n'avait jamais été contactés par l'école pour les prévenir de l'incident. En soirée, les maux de tête de l'enfant étaient toujours importants. Le lendemain, les parents ont appelé l'école pour savoir pourquoi on ne les avait pas informés de la situation. Le directeur adjoint aurait mis la faute sur le service de garde qui aurait renvoyé la balle à l'enseignante qui, elle, n'aurait même pas été mise au courant de l'incident.

Le lendemain, un médecin a diagnostiqué une « importante commotion cérébrale » à l'enfant qui, en conséquence, ne peut plus aller à l'école pendant quelques semaines. Pour lui permettre de retourner en classe, le médecin dresse plusieurs recommandations à l'école, dont celle d'avoir accès à une zone de repos et qu'il ne fasse pas de sport.

Après les événements de la partie de soccer, Benjamin subirait toujours de l'intimidation ainsi que des comportements de violence physique et verbale de la part des élèves . Il serait bousculé dans les casiers, on le tiendrait par les épaules en le secouant, on lui tousserait au visage - en pleine pandémie de COVID-19- et on se moquerait de lui par rapport à sa commotion cérébrale.

Un désir d'en finir

En février 2020, souffrant encore de sa commotion et étant toujours intimidé, l'enfant aurait verbalisé à ses parents son désir de se suicider . Dès lors, ils dénoncent la situation à la direction de l'école. Dans le document, on peut lire que le directeur adjoint aurait excusé le comportement des élèves en leur disant que ce n'était pas écrit dans le front de leur enfant qu'il avait une commotion et que les parents faisaient preuve d'acharnement .

Les problèmes de santé de l'enfant se sont poursuivis pendant plusieurs mois. Un psychiatre a diagnostiqué des problèmes d'anxiété reliés aux événements d'intimidation et à la partie de soccer. Un nouveau plan d'intervention est fait pour sa rentrée scolaire de 6e année où on demande que l'enfant soit scolarisé en temps partagé entre l'école et la maison. L'école n'aurait pas collaboré à la mise en place de ce plan.

Près d'un an après la partie de soccer, une équipe d'intervention jeunesse du CLSC aurait été dépêchée à l'école afin que soit coordonnée la mise en place du plan d'intervention de l'enfant. Une rencontre aurait été organisée avec plusieurs intervenants qui gravitent autour de l'enfant ainsi que l'école pour discuter du plan d'intervention. Quinze mois après la partie de soccer, lors d'une autre rencontre, la directrice de l'école a reconnu la situation d'intimidation que vivait l'enfant. Toutefois, aucune intervention ou mesure n'a été mise en place , peut-on lire dans les documents judiciaires. Vers la fin de sa 6e année, une dernière rencontre devait avoir lieu, mais elle aurait été annulée par la direction. Finalement, lors d'une ultime rencontre, la direction aurait dit aux parents que Benjamin ne subissait pas d'intimidation et qu'elle n'interviendrait pas.

Encore aujourd'hui, il serait aux prises avec d'importantes séquelles reliées à la partie de soccer. Entre autres, il a des troubles d'apprentissage et des migraines répétitives. Il a de la difficulté à lier des liens de confiance avec les adultes et souffre d'anxiété. Il doit aussi prendre des médicaments.

En tout, les parents réclament 125 000 $ au CSSRS dont 85 000 $ pour les dommages subis par leur fils. Aussi, les parents demandent 20 000 $ chacun à titre de dommages-intérêts, car ils doivent accompagner leur enfant régulièrement à des rendez-vous médicaux et assurer son transport à l'école, car il est incapable de prendre l'autobus ou de dîner sur place.

Interpellé à réagir à cette poursuite, le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke n'a pas voulu commenter, étant donné que la cause est présentement judiciarisée . Par courriel, il écrit que centré sur sa mission éducative, le CSSRS met tout en œuvre pour que le personnel de ses établissements permette à chaque élève d’évoluer et de s’épanouir dans des milieux d’apprentissage sains et sécuritaires .

Toutefois, dans un autre document appelé Réponse à l'assignation , que Radio-Canada a pu consulter, on peut y lire que [la défenderesse] a l'intention de contester la demande introductive d'instance des demandeurs et d'établir avec les parties le protocole qui régira le déroulement de l'instance .

Au téléphone, le père de Benjamin a indiqué que sa motivation d'aller au bout dans ce dossier était pour éviter que d'autres parents se retrouvent dans cette situation .

Le dossier était de retour au palais de justice lundi. Un délai au dossier a été accordé pour permettre l'interrogatoire d'un membre de la direction impliquée dans les événements reprochés.

Avec les informations de Thomas Deshaies.

*Nom fictif