L’haltérophile acadienne Josée Gallant fait une croix sur les JO de Paris

Josée Gallant ne participera vraisemblablement pas aux Jeux olympiques de Paris, cet été, bien malgré elle. L’haltérophile acadienne de 31 ans a vu sa catégorie de poids, les moins de 52 kilos chez les femmes, être exclue du programme olympique.

C’est un peu crève-cœur, mais c’est la politique du sport et je ne veux pas trop m’attarder à ça , a-t-elle commenté lundi, au lendemain d’une compétition à Caracas, au Venezuela, où elle a remporté trois médailles d’or avec trois records personnels.

L'haltérophile Josée Gallant veut grimper dans la catégorie des 59 kilos et moins.

Surtout que ses chances de se présenter à Paris étaient très bonnes, puisqu'elle se classe parmi les huit meilleures athlètes au monde dans cette catégorie.

L'athlète native de Campbellton, qui demeure à Truro, en Nouvelle-Écosse, a un objectif précis bien en tête : continuer jusqu’aux Jeux olympiques de Los Angeles, en 2028.

Pour y arriver, elle devra par contre changer de catégorie de poids. Elle vise donc à grimper chez les moins de 59 kilos dès l’hiver prochain.

Je vais passer l’été à manger et à lever des poids , dit-elle en riant. Mon but est de me présenter aux prochains Championnats du monde, en décembre à Bahreïn, pour la première fois chez les 59 kilos.

Josée Gallant s'attaquera à deux compétitions importantes d'haltérophilie dans les prochaines semaines, dont les Championnats canadiens à Halifax en mai.

Des records personnels à Caracas

En fin de semaine, Josée Gallant a dominé avec un arraché de 89 kilos, un épaulé-jeté de 109 kilos et un total de 198 kilos, trois records personnels.

Elle a tenté de battre le record canadien de 92 kilos à l'arraché, mais en vain.

Peu importe, l’Acadienne est repartie du Venezuela très fière de ses performances.

Je me sentais très bien en entrant dans la compétition et je m’attendais à avoir ces résultats. De voir le résultat de ton travail, il n’y a rien qui se compare comme sentiment. C’est enfin une performance sur la scène internationale qui représente ce que je fais à l’entraînement , dit-elle.

Josée Gallant se prépare maintenant pour une compétition internationale en Thaïlande, en avril, avant les Championnats canadiens qui se tiendront à Halifax, en Nouvelle-Écosse, en mai.

