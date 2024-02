Une série d’évènements violents mènent à des dizaines d’arrestations à Québec

L'arrestation d'une vingtaine de personnes en fin de semaine survient à la suite d'une année marquée par une hausse de la violence dans la grande région de Québec. Retour sur une année 2023 fort occupée pour les forces policières.

Dave Pic Turmel officiellement recherché

Le 27 juillet 2023, les policiers de Québec mettent la main sur sept hommes et femmes grâce à une enquête du projet MALSAIN qui vise à contrer la violence liée au trafic de stupéfiants et au crime organisé.

Trafic de stupéfiants, complot en vue de faire du trafic de stupéfiants, voies de fait, menaces et différentes infractions en lien avec les armes à feu : la liste des méfaits est longue.

À ce moment, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) détient deux mandats d’arrestation et tente de trouver Dave Turmel, alors âgé de 27 ans, et Roobens Denis, 31 ans. À ce jour, Turmel n'a pas été appréhendé par le SPVQ et est toujours visé par un mandat d'arrestation.

Ouvrir en mode plein écran Selon le SPVQ, Dave Turmel est le leader de la Blood Family Mafia (BFM), qui mène une guerre aux Hells Angels en lien avec le trafic de stupéfiants. Photo : Crédit : Facebook

Depuis un an, un conflit qui oppose des trafiquants de drogue et des gangs de rue aux Hells Angels du chapitre de Québec a dégénéré. Turmel serait à la tête de la Blood Family Mafia (BFM), qui livre une guerre dans le monde du trafic de stupéfiants.

Dimanche, le SPVQ a annoncé avoir arrêté quatre suspects qui seraient des proches de Dave Pic Turmel.

Un homme tué par balle à Limoilou

Un homme de 25 ans, Keven Plante-Ménard, a été tué par balle un peu avant 21 h, le 23 août 2023, sur l'avenue du Mont-Thabor.

Les policiers ont retrouvé la victime inconsciente dans un logement; elle présentait des blessures causées par une arme à feu. L'homme est mort plus tard en soirée, après son transport à l'hôpital.

Selon le SPVQ , ces événements sont liés au crime organisé.

Ouvrir en mode plein écran L'immeuble de l'avenue du Mont-Thabor où a été retrouvée la victime, qui habitait l'unité se trouvant au deuxième balcon, à gauche. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Perquisition à Frampton

Le 4 octobre 2023, 25 policiers de la Sûreté du Québec (SQ) et d'autres services de police ont mené une perquisition dans le cadre d’une enquête en matière d’armes à feu au repaire des Hells Angels à Frampton, en Beauce.

Trois hommes ont été arrêtés sur les lieux. Des armes à feu et des munitions ont été saisies.

Une tentative de meurtre sur l'autoroute 40

Le 3 novembre 2023, au beau milieu de l'après-midi, sur l'autoroute 40 à la hauteur de la sortie Le Gendre, à Québec, deux occupants d'une voiture ont fait feu en direction d'un autre véhicule où se trouvaient deux hommes.

Sara Terzini, 33 ans, et Tommy Trépanier, 26 ans, ont été accusés de tentative de meurtre et d'infractions liées à l'utilisation d'une arme à feu prohibée.

Le samedi 24 février 2024, deux autres personnes, Francis Gauthier-Marcoux et Bianca Simard, ont été accusées en lien avec cet événement et ont comparu.

Selon la SQ , les personnes visées ne l'auraient pas été au hasard, mais le corps policier ne s'est pas avancé davantage sur les liens entre les individus impliqués. Toutefois, ces arrestations sont bien associées à la montée de la violence qui a poussé les policiers à intervenir massivement en fin de semaine.

Un ancien motard affilé au crime organisé abattu

Michel Doune Guérin, un ancien motard affilié au crime organisé, a été abattu le 27 novembre à Charlesbourg.

Ouvrir en mode plein écran Michel Guérin était propriétaire d'Univers Fitness Gym aux Galeries Charlesbourg. Photo : Facebook

L'homme de 57 ans a été atteint par des projectiles d’arme à feu à sa résidence du quartier Orsainville, à Québec.

Michel Guérin a déjà été à la tête du club de motards criminels Les Mercenaires, qui gérait un imposant réseau de trafiquants de drogue associé aux Hells Angels. Il faisait partie de la trentaine de personnes arrêtées en 2005 lors de l'opération Despote. Il a déjà été condamné à purger une peine de 12 ans pour trafic de stupéfiants et pour avoir commis une infraction au profit d’une organisation criminelle.

Ouvrir en mode plein écran Les policiers ont établi un périmètre de sécurité autour de la résidence. Photo : Radio-Canada / Steve Jolicoeur

Poursuite policière en Beauce

Le 6 décembre 2023, une intervention planifiée de la SQ dans sa lutte contre les armes à feu s'est transformée en poursuite policière à Saint-Joseph-de-Beauce. Six personnes ont été arrêtées au terme de l'intervention.

Au cours de cette opération, le conducteur d'un des deux véhicules visés aurait fui les policiers, provoquant une courte poursuite qui s'est terminée par une collision. Un second véhicule a été intercepté un peu plus loin. La police a confirmé y avoir saisi deux armes à feu.

Ces événements sont aussi liés à la montée de la violence des derniers mois, confirme la SQ .

Ouvrir en mode plein écran Des expertises et des perquisitions seront menées dans les véhicules, mais la police confirme déjà avoir saisi deux armes à feu. Photo : Steve Jolicoeur

D'autres coups de feu tirés à Frampton

Quelques jours avant Noël, le 21 décembre 2023, la division des crimes majeurs de la SQ a mené une intervention à Frampton, en Beauce, en raison de coups de feu.

Les policiers confirment que des tirs auraient été entendus dans un secteur où se trouve un local lié au crime organisé, sur le 2e Rang.

Saint-Malachie

Le 19 février 2024, Patrick Martin, 29 ans, est mort de causes criminelles dans une résidence du rang Saint-Damien, à Saint-Malachie, dans la région de Chaudière-Appalaches. Trois autres personnes ont été blessées.

Selon nos informations, tout indique qu’une prise d'otages liée au monde des stupéfiants impliquant quatre personnes a mal tourné.

Ouvrir en mode plein écran La route Saint-Damien à Saint-Malachie a été fermée entre le 2e Rang et le 10e Rang pendant plusieurs heures le lundi 19 février 2024. Photo : Radio-Canada / Vincent Archambault-Cantin

L'incident découlerait d’un conflit lié aux tensions entre les Hells Angels et les revendeurs indépendants du groupe Blood Family Mafia (BFM) dans la grande région de Québec.

Jusqu'ici, plus de 10 personnes ont été arrêtées relativement à cet événement.

Ouvrir en mode plein écran Patrick Martin est mort à Saint-Malachie le 19 février 2024. Photo : Facebook de Patrick Martin

Disparu au Saguenay, retrouvé mutilé à Montréal

Deux jours plus tard, le 21 février 2024, Michaël Chouinard, de Saguenay, a été retrouvé au milieu de la nuit à Montréal.

Michaël Chouinard était porté disparu et a été retrouvé vivant, mais mutilé. On lui avait coupé un orteil et un doigt. Il portait des blessures un peu partout sur le corps.

Selon les premières informations, l’homme de 28 ans a probablement été séquestré. Il pourrait s’agir d’une affaire associée au trafic de stupéfiants. L’enquête policière se poursuit. Elle a été confiée aux experts de la Sûreté du Québec.

Ouvrir en mode plein écran Michaël Chouinard Photo : Gracieuseté du Service de police de Saguenay

Agression armée à Montmagny

Le lendemain, le 22 février 2024, un homme a été blessé lors d'une agression armée qui s'est produite jeudi sur l'avenue Bossé à Montmagny, en Chaudière-Appalaches.

L'incident pourrait être lié à d'autres crimes commis au cours des dernières semaines.

Ouvrir en mode plein écran Le secteur où l'agression a eu lieu, à Montmagny. Photo : Radio-Canada / Steve Jolicoeur

Agression à Thetford Mines

Un homme dans la trentaine a été violemment agressé le 24 février dans une résidence de Thetford Mines, dans la région de Chaudière-Appalaches.

Selon la Sûreté du Québec, tout porte à croire que l'incident serait lié au conflit qui secoue le monde interlope dans l'est du Québec.

Ouvrir en mode plein écran L'agression s'est produite dans une résidence de Thetford Mines. Photo : Radio-Canada / Steve Jolicoeur

L'homme aurait été battu par un ou des assaillants, qui ont ensuite pris la fuite.

Vague d'arrestations

Le 25 février 2024, la Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ont annoncé avoir procédé à de nouvelles arrestations liées au violent conflit qui fait rage entre le chapitre de Québec des Hells Angels et des trafiquants de drogue indépendants.

Ouvrir en mode plein écran Une autre opération a eu lieu dans le secteur Vanier de Québec. Photo : Steve Jolicoeur

Au total, 20 individus soupçonnés d'avoir des liens avec le monde interlope ont donc été arrêtés par les autorités en une fin de semaine, principalement à Québec et dans Chaudière-Appalaches.

D'autres arrestations sont à prévoir, indiquent les corps policiers.